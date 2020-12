Die Cyberattacke auf die Funke Mediengruppe in Essen beschäftigt viele Cybercrime-Ermittler. Angeblich gibt es eine Lösegeldforderung.

Seit Dienstag ist die Funke Mediengruppe von einem massiven Hacker-Angriff betroffen. Die Produktion der Zeitungen ist lahmgelegt, da die IT-Systeme runtergefahren werden mussten. Am Mittwoch erschien wegen der Ausfälle nur eine Notausgabe der Tageszeitungen, zu der unter anderem die WAZ gehört. Auch die Feiertagsausgaben müssen in abgespeckter Form erscheinen, wie die Funke Mediengruppe mitteilte.

Lösegeldförderung?

Nach WDR-Informationen soll es eine Lösegeldforderung in Form der Digitalwährung Bitcoin geben. Die Funke-Mediengruppe will das aber nicht kommentieren. Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime will dazu auch aus "ermittlungstaktischen Gründen" keine Einzelheiten beantworten. Klar ist, dass auch Experten des LKA involviert sind. Es gehe nun erstmal um einen Überblick über alle betroffenen Systeme, Standorte und die Lücke, die für den Angriff genutzt wurde.

Eine Frage ist auch, ob es Parallelen zum Hackerangriff auf die Uniklinik Düsseldorf gibt. Nach Angaben der Funke-Mediengruppe hatten die Hacker Daten auf den IT-Systemen des Medienhauses verschlüsselt.

Alle Systeme liegen still

Sämtliche Systeme wurden deshalb sofort heruntergefahren. Von den Angriffen seien bundesweit alle großen Standorte der Funke-Mediengruppe betroffen - zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Berlin. Zu den Zeitungen des Medienhauses gehören unter anderem die WAZ, die NRZ und die Westfalenpost.

Nur online erreichbar

Die Internetseiten der Mediengruppe sind aber weiter zu erreichen. Dort wird auch über den Angriff berichtet. Die Verlagsgruppe hatte die Online-Ausgaben der Zeitungen freigegeben, um die Leser zu informieren.

Quelle: wdr.de