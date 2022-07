Unglück im Sauerland Eine Tote nach Hausexplosion Stand: 09.07.2022 09:55 Uhr

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Hemer im Märkischen Kreis ist eine Frau tot aus den Trümmern geborgen worden. Zwei lebensgefährlich Verletzte konnten in der Nacht befreit werden. Eine weitere Person wird noch unter dem Schutt vermutet.

WDR

Die Rettungsmaßnahmen gestalten sich sehr schwierig. Von dem ehemaligen Haus ist nur noch ein großer Schutthaufen übrig geblieben. Mithilfe von Kränen, Baggern und schweren Geräten suchen die Rettungskräfte nach Menschen in den Trümmern. Nach WDR-Informationen wurde am Morgen eine tote Frau geborgen.

Zwei lebensgefährlich verletzte Personen - eine Frau und ein Mann - konnten gegen drei Uhr in der Nacht aus den Trümmern befreit werden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Schwerverletzter stand auf den Trümmern

Am Abend war bereits ein schwerverletzer Mann auf den Trümmern gefunden worden. Er hatte sich offenbar selbst befreien können. Außerdem konnten die Hilfskräfte vor Ort drei Leichtverletzte versorgen. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass noch mindestens eine weitere Person unter den Trümmern eingeschlossen ist.

Um 11 Uhr soll es in Hemer eine Pressekonferenz geben.

Große Trümmerteile versperren den Weg

Umliegende Häuser werden evakuiert. Bild: WDR/Isabell Zillmer

"Unsere Herausforderung ist es, Trümmerteile von oben abzutragen. Das gestaltet sich sehr schwierig, weil es große Trümmerteile sind und die Zuwegung schwierig ist", sagt ein Feuerwehrsprecher im Gespräch mit dem WDR. Das THW sei vor Ort, um Trümmer mit schwerem Gerät beiseite zu räumen. Auch Rettungshunde und eine Drohne werden eingesetzt.

Großeinsatz für die Polizei

Feuerwehren aus der Umgebung, Polizei und das Technische Hilfswerk sind im Einsatz, um verschüttete Personen zu retten. Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Kreisen sind zur Unterstützung dort. Die umliegenden Gebäude sind evakuiert und zum Teil beschädigt. Die Hauptstraße in Hemer ist wegen des Einsatzes gesperrt.

Die Ursache der Explosion ist noch unklar - vermutlich handelt es sich den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge um eine Gasexplosion.

Quelle: wdr.de