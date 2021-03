Nach Missbrauchsgutachten Erzbistum Köln beurlaubt Weihbischof Puff

Das Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln hat Folgen: Nach dem Rückzug von Erzbischof Stefan Heße und Weihbischof Dominikus Schwaderlapp ist jetzt ein dritter Bischof beurlaubt.

Als Konsequenz aus dem am Donnerstag vorgestellten Missbrauchsgutachten ist ein weiterer Bischof vorläufig beurlaubt worden. Der Kölner Weihbischof Ansgar Puff habe Kardinal Rainer Maria Woelki darum gebeten, teilte das Erzbistum Köln am Freitag mit. Woelki habe dieser Bitte entsprochen und Puff vorläufig von seinen Aufgaben beurlaubt.

Puffs Name taucht im Gutachten nicht auf

Strafrechtler Björn Gercke hatte Puff bei der Vorstellung des Gutachtens am Donnerstag zunächst nicht genannt. Das Erzbistum wies am Freitag jedoch darauf hin, dass in dem Gutachten ein ehemaliger Personalchef des Erzbistums aufgeführt werde, der ebenfalls eine Pflichtverletzung begangen habe: einen Verstoß gegen die Aufklärungspflicht. Dieser damalige Personalchef sei der heutige Weihbischof Puff.

Die in dem Gutachten genannte Pflichtverletzung solle jetzt sachgerecht bewertet werden, erklärte das Erzbistum. Der Vorfall ereignete sich in Puffs Zeit als Personalchef im Erzbistum zwischen 2012 und 2013.

Mit dem Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp (53) und dem Kölner Offizial Günter Assenmacher (69) hatte Woelki bereits am Donnerstag zwei kirchliche Entscheidungsträger von ihren Aufgaben freigestellt.

Auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße - früher Personalchef in Köln - hatte dem Papst am Donnerstag seinen Amtsverzicht angeboten. Woelki selbst wurde durch das Gutachten nicht persönlich belastet.

Hamburger Erzbischof bietet Rücktritt an

Im Auftrag von Woelki hatten Gutachter geprüft, wie Verantwortliche des größten deutschen Bistums von 1975 bis 2018 mit Vorwürfen der sexuellen Gewalt gegen Kinder durch Priester umgegangen waren. Ihr Ergebnis: Das Bistum hat solche Vorfälle unter den Teppich gekehrt, um die Reputation der Kirche zu schützen.

