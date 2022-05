Bis zu 100 Beteiligte Schüsse und vier Verletzte in Duisburg Stand: 05.05.2022 07:15 Uhr

Im Duisburger Stadtteil Hamborn kam es am Abend zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Mindestens 80 Personen waren beteiligt.

Polizisten suchen in der Nacht nach Spuren der Schießerei auf dem Hamborner Altmarkt in Marxloh. Bei einer Auseinandersetzung mit Schusswaffen sind am Mittwochabend in Duisburg vier Personen verletzt worden Bild: Roberto Pfeil/dpa

Laut Polizei sind mindestens vier Menschen verletzt worden, die in den umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Schwerverletzte gibt es wohl keine. Weiter gibt die Polizei bekannt, dass es am Hamborner Altmarkt um 20.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei - beteiligt waren offenbar 80 bis 100 Menschen. "Einer der Verletzten, wurde in einer Bäckerei gezielt aufgesucht und dort angeschossen", so die Polizei.

Zusammenhang mit Ereignissen in anderen Ruhrgebietsstädten?

Auch in anderen Ruhrgebietsstädten sollen sich nach Polizeiangaben Gruppen "zusammengerottet haben", so ein Sprecher wörtlich. Die Polizei prüft nun, ob die Ereignisse im Zusammenhang stehen. "Wir haben handelnde Personen identifiziert, die möglicherweise dem Rocker und/oder Clanmilieu zugeordnet werden können", so der Sprecher weiter. Die Polizei kündigte am Abend weitere Maßnahmen an.

Chaotische Zustände auf der Straße

Ersten Informationen nach soll sich alles an einem Fast Food Restaurant am Hamborner Altmarkt abgespielt haben. Augenzeugen sprechen von chaotischen Zuständen auf der Straße. "Als da mehrere Schüsse zu hören waren, habe ich mir schon Gedanken gemacht und dann Angst bekommen, was denn nun da vorgeht und ob mir was passieren könnte ... Man möchte da nur bloß so schnell wie möglich weg. Panische Angst, dort nicht wegzukommen, hatte ich auch", so Augenzeugin Lena Schneider. Zudem sind auf Videos in Sozialen Netzwerken teilweise bis zu 30 Schüsse zu hören.

Der Bereich um den Altmarkt wurde weiträumig abgeriegelt. Ob Unbeteiligte zu Schaden gekommen und verletzt worden sind, war zunächst unklar.

