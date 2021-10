Drogenrazzia in NRW Polizei durchsucht Gebäude in neun Städten Stand: 21.10.2021 11:55 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen Gebäude in mehreren NRW-Städten durchsucht. Darunter in Gelsenkirchen, Bochum und Duisburg. Der Verdacht: Drogenanbau und Handel.

WDR

Zum Teil mit Kettensägen haben die Sondereinheiten sich in den frühen Morgenstunden Zugang in Gebäude verschafft. In mehreren NRW-Städten gab es Durchsuchungen - wie es aus Sicherheitskreisen heißt, waren rund 200 Kräfte im Einsatz - in Gelsenkirchen, Duisburg, Essen, Bochum, Herne, Lohmar, Wiehl, Iserlohn und Engelskirchen. Es geht um Drogenanbau und Handel im großen Stil.

Marihuana-Plantagen entdeckt

Vor Ort entdeckten die Ermittler dann auch, wie im Vorfeld vermutet, mehrere Mariuhana-Plantagen. Bei der Razzia, die die Polizei in Hagen geleitet hat, gab es insgesamt sieben vorläufige Festnahmen, unter anderen in Duisburg und in Gelsenkirchen.

Auslöser der Razzien waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft sogenannte Encrochat-Daten. Der Messenger-Dienst werde vor allem von Kriminellen genutzt. Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich gelang es im Vorjahr, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen.

Französische Ermittler beteiligt

60 000 Teilnehmer hätten den aufwendig verschlüsselten Chatdienst genutzt, weil es hieß, die Technik sei schwer zu knacken. Für die Razzia heute hatten die deutschen Ermittler die Daten von der französischen Polizei bekommen.

Clanbeteiligung noch unklar

Ob es sich bei den Verdächtigen um Mitglieder eines Clans handelt, ist bisher nicht klar. Am Mittag will die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt geben.

Quelle: wdr.de