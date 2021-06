Angriff auf Journalisten Kritik an Polizeieinsatz in Düsseldorf

SPD und Grüne im NRW-Landtag wollen eine Aktuelle Stunde beantragen, in der die Demo gegen das geplante Versammlungsgesetz aufgearbeitet wird. Dort waren offenbar Journalisten von der Polizei angegriffen worden.

WDR

Die Demonstration in Düsseldorf, bei der am Samstag mehrere Tausend Teilnehmer gegen das geplante Versammlungsgesetz der NRW-Landesregierung protestiert haben, zieht politische Folgen nach sich. Sowohl die SPD- als auch die Grünen-Fraktion im Düsseldorfer Landtag wollen eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragen. Die Linke kündigte rechtliche Schritte gegen den Polizeieinsatz an.

Bei der Veranstaltung war es mehrfach zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen, bei denen die Beamten Reizgas und Schlagstöcke einsetzten. Die Polizei berichtet, dass die Einsatzkräfte zuvor mehrfach von Teilnehmern der Demo attackiert worden seien. Bei einer dieser Auseinandersetzungen geriet demnach auch ein Journalist zwischen die Fronten und wurde mehrfach mit einem Schlagstock geschlagen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schrieb.

Opposition fordert "vollständige Aufklärung" von Landesregierung

"Die Bilder und Informationen, die uns bisher zu dem Einsatz erreicht haben, lösen bei uns große Irritation und Sorge aus", erklärte dazu der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Kutschaty am Sonntag in einer Pressemitteilung. Tätliche Attacken auf Journalisten seien ein Angriff auf die Pressefreiheit und nicht hinnehmbar. "Wir fordern vollständige Transparenz zu den Vorgängen und erwarten, dass sich Innenminister Reul dazu erklärt", so Kutschaty.

"Die Vorwürfe zu dem Einsatz müssen vollständig und lückenlos aufgearbeitet werden", forderte auch Verena Schäffer, Vorsitzende und innenpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Gleichzeitig kritisierte sie den Gesetzesentwurf, gegen den die Teilnehmer der Demo am Samstag protestierten. "Dieser Entwurf der Landesregierung für ein NRW-Versammlungsgesetz atmet den Geist der Repression", so Schäffer.

Der Landesverband der Linkspartei erklärte, rechtlich gegen den Polizeieinsatz vorgehen zu wollen. "Das Verhalten der Polizei war eindeutig unverhältnismäßig und mutmaßlich illegal", teilte der innenpolitische Sprecher des Landesverbandes, Amid Rabieh, mit, der offenbar selbst auf der Demo war

Der Polizeieinsatz mache deutlich, warum NRW dringend ein freiheitliches Versammlungsgesetz brauche, das die Grundrechte stärke und auch die Polizei zur Deeskalation, Kooperation und zum Konfliktmanagement verpflichte, erklärte Landesvorstand Fotis Matentzoglou.

Polizei soll Fotografen der dpa angegriffen haben

Unterdessen erklärte die Deutsche Presse-Agentur, dass es sich bei dem von der Polizei angegriffenen Journalisten um einen dpa-Fotografen gehandelt habe. dpa-Chefredakteur Sven Gösmann nannte den Vorgang einen "nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit". In einem Schreiben an den zuständigen nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU) forderte er die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse.

Reul wollte sich am Sonntag zunächst nicht öffentlich zu den Geschehnissen äußern und ließ durch einen Sprecher erklären: "Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. Deshalb prüfen wir den Sachverhalt genau und klären die Vorwürfe sorgfältig auf." Sorgfältig heiße aber auch, dass man keine Schnellschüsse mache.

Sein Sprecher stellte jedoch eine ausführliche Information "in den kommenden Tagen" in Aussicht, wie die dpa berichtete.

Quelle: wdr.de