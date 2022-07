Kölner CSD Bunt, schrill und politisch Stand: 03.07.2022 17:29 Uhr

Mit vielen Besuchern ist in Köln am Sonntagmittag die Demonstration zum Christopher-Street-Day gestartet. Rund 180 Gruppen - so viele wie noch nie - ziehen mit Wagen oder zu Fuß durch die Zuschauermenge in der Innenstadt.

WDR

Die Veranstalter erwarten im Laufe des Tages mindestens 800.000 Menschen. "Es gibt einen sehr regen Zulauf", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presseagentur dpa. Bislang verlaufe alles störungsfrei. Der Kölner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren (LGBTIQ) Community in Europa.

Nach einem Jahr Corona-Pause ist der Nachholbedarf bei den Feiernden groß. 2020 hatte es wegen der Pandemie eine deutlich kleinere Version des Festes in der KölnArena und eine Fahrrademo gegeben. 2021 war der CSD wegen Corona komplett ausgefallen.

Ministerpräsident Wüst eröffnet CSD-Parade

Zum ersten Mal in der rund 30-jährigen Geschichte des Kölner CSD sprach dort ein Ministerpräsident. Hendrik Wüst (CDU) sagte zur Eröffnung, mit der Parade setze Köln "ein starkes Zeichen für Vielfalt, für Toleranz, gegen Hass und gegen Ausgrenzung". Vorfälle wie jüngst in Oslo zeigten, dass es leider weiter nötig sei, solche Zeichen zu setzen.

In Oslo hatte am vergangenen Wochenende ein Angreifer vor einer beliebten Schwulen-Bar zwei Menschen erschossen und 21 verletzt.

Wüst eröffnet CSD in Köln

Terrorverdacht nach Schüssen vor Osloer Nachtclub

Bestes Partywetter mit Sonnenschein

Regenbogen würden am Himmel zwar passen, sind aber kaum zu erwarten. Am Sonntag gibt es viel Sonne und harmlose Wolken. Bei 25 bis 28 Grad bleibt es meist trocken.

Kölner OB verurteilt Gewalt und Anfeindungen gegen Homosexuelle

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker zu Start des CSD Bild: dpa/ Federico Gambarini

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hatte zur Eröffnung am Freitag Gewalt und Anfeindungen gegen Homosexuelle scharf verurteilt. "Ob Oslo oder Istanbul - Homo- und Transfeindlichkeit sind nicht hinnehmbar - niemals und nirgendwo", sagte Reker.

Von Köln solle an diesem Wochenende die Botschaft von Akzeptanz und Wertschätzung ausgehen. "Wir setzen mit einer der größten Pride-Veranstaltungen Europas auf Vielfalt als Stärke und Chance für unsere Gesellschaft."

Der einen Freud, der anderen Leid

Autofahrer müssen in Köln weiterhin mit Sperrungen rechnen. Ab Samstag sind viele Straßen dicht. Betroffen sind vor allem die Innenstadt, die Altstadt, Deutz und die Deutzer Brücke.

Mehr Bahnen bei den KVB

Auch bei den Bahnen der KVB-Linien 1, 7 und 9 kann es Sperrungen und Verspätungen geben. Die KVB fahren nach Sonntagsfahrplan. Jedoch verstärken sie von 10 Uhr bis 17 Uhr den Bahn-Verkehr im 15-Minuten-Takt zwischen Junkersdorf und dem Stadthaus in Deutz auf dem Weg der Linie 1. Zwischen Niehl und den Messe-Osthallen fahren mehr Bahnen, die KVB setzen eine eigens für diesen Tag eingerichtete Linie ein.

Polizei erhöht Sicherheitsvorkehrungen

Für das Wochenende hat die Polizei die Zahl der Beamten aufgestockt. Hintergrund ist der Anschlag in Oslo vergangene Woche. Dort waren vor einer bei Homosexuellen beliebten Bar zwei Menschen getötet worden.

Quelle: wdr.de