US-Sanktionen Schalke-Aufsichtsrat legt Mandat nieder Stand: 24.02.2022 12:02 Uhr

Matthias Warnig saß seit 2019 im Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten Schalke 04 - und ist Geschäftsführer von Nord Stream 2. Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine haben die USA ihn sanktioniert.

Von Julian Tilders

Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von Amerika setzte ihn am Mittwoch (Ortszeit) auf die Liste sanktionierter Personen. Die Personen und Unternehmen auf dieser US-Sanktionsliste werden als "Specially Designated Nationals" bezeichnet. Ihre Konten und Vermögenswerte werden eingefroren und US-Bürgern ist es generell untersagt, mit ihnen Geschäfte zu machen.

WDR

Gazprom und Co. - Warnig in russischer Wirtschaft verwurzelt

Daraufhin legte Warnig am Donnerstagvormittag sein Mandat als Schalke-Aufsichtsrat "mit sofortiger Wirkung" nieder, wie der Klub aus dem Ruhrpott bekanntgab. Der 66-Jährige hatte dem Gremium seit Juli 2019 als kooptiertes Mitglied, entsandt vom russischen Hauptsponsor Gazprom, angehört.

Warnig ist neben der Gazprom-Tochter Nord Stream 2 (seit 2006 Geschäftsführer), Betreibergesellschaft der zuletzt von der deutschen Bundesregierung gestoppten Ostsee-Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland, auch in weiteren wichtigen russischen Wirtschaftsunternehmen als führende Kraft involviert.

Trainer Grammozis ohne Gazprom-Logo auf Pressekonferenz

In Hauptsponsor Gazprom ist Schalke, wie viele andere Sportvereine und -wettbewerbe, dabei vom Geld eines russischen Unternehmens finanziell abhängig. S04 hält noch an der Partnerschaft mit Gazprom fest, wie der Klub zuletzt in einer Stellungnahme erklärte. Man werde "die weitere Entwicklung" beobachten.

Schalke-Vorstandsvorsitzender Bernd Schröder und Aufsichtsratvorsitzender Axel Hefer machten jedoch deutlich, dass sie intensiv daran arbeiten, mit Gazprom eine Lösung zu finden. Es ist schwer vorstellbar, dass der FC Schalke 04 beim Zweitligaspiel am Samstag (26.02.2022) beim Karlsruher SC das Gazprom-Logo auf Trikot, Trainingsutensilien und Mannschaftsbus noch präsentieren wird.

Es gibt in dieser Angelegenheit zudem viele juristische Fragen zu klären, die sich wohl auch um mögliche Vertragsstrafen drehen. Müssen die Schalker bereits erhaltene finanzielle Zuwendungen womöglich zurückzahlen?

Auffällig: Auf der Pressekonferenz der Schalker am Donnerstag vor dem Spiel beim KSC fehlte jedenfalls auf dem Pullover von S04-Trainer Dimitrios Grammozis schon das obligatorische Gazprom-Logo.

Warnig mit Putin persönlich verbunden

Ex-Aufsichtsratsmitglied Warnig gilt als enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der ihm 2012 den "Russischen Orden der Ehre" verlieh. In einem Interview mit der "Wirtschaftswoche" hatte Warnig vor gut dreieinhalb Jahren preisgegeben: "Zwischen uns beiden gibt es einen ungefilterten Meinungsaustausch."

Der 66-Jährige hat wie Putin eine Geheimdienst-Vergangenheit und war in der DDR als Stasi-Agent für den Staatsapparat tätig. Vor der Wiedervereinigung Deutschlands war er bis zum Hauptmann der Spionageabteilung aufgestiegen.

Quelle: wdr.de