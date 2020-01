Alle Tiere tot: Affenhaus im Krefelder Zoo abgebrannt

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus niedergebrannt. Nach Angaben des Zoos haben nur zwei Tiere das Feuer überlebt. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei offenbar fahrlässige Brandstiftung.

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht (31.12.2019) das Affenhaus in Flammen aufgegangen. Mehr als 30 Tiere starben dabei, darunter Schimpansen, Orang-Utans und zwei ältere Gorillas. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer durch sogenannten Himmelslaternen verursacht, die im Zoo niedergingen. Das teilte die Kriminalpolizei bei einer Pressekonferenz am Mittwochmittag mit.

Feuerwehrleute nach Löscharbeiten vor dem Affenhaus

Brandursache waren offenbar fliegende Fackeln

Wie der Leiter der ermittelnden Kripo-Kommission sagte, wurden die fliegenden und mit einer Kerze bestückten Fackeln wahrscheinlich im Stadtgebiet von Krefeld gestartet. Zeugen hätten sie im Zoo niedergehen sehen. Drei Fackeln seien dort von der Polizei sichergestellt worden.

Auf den seit 2009 in NRW verbotenen Himmelslaternen seien unter anderem handschriftlich angebrachte Neujahrswünsche entdeckt worden. Die Hinweise und eine genaue Analyse der Windrichtung in der Nacht werde es wohl ermöglichen, den Startort der Fackeln einzugrenzen. An die Schuldigen appellierte der Beamte: "Melden Sie sich bei uns. Das kann Ihre Situation nur verbessern."

Junge Gorilla-Familie und zwei Schimpansen haben überlebt

Gedenken an die beim Brand getöteten Menschenaffen

Zu den mehr als 30 getöteten Tieren gehört auch die im Affenhaus untergebrachte Gorilla-"Seniorengruppe" um den Silberrücken "Massa". Nur zwei Schimpansen habe die Feuerwehr lebend mit leichten Brandverletzungen aus den Flammen retten können, sagte der Krefelder Zoo-Direktor Wolfgang Dreßen.

Die junge siebenköpfige Gorilla-Familie um den Silberrücken "Kidogo" habe den Brand unbeschadet im Gorilla-Garten überlebt. Unter den getöteten Tieren seien allerdings auch Flughunde und Vögel.

Affenhaus brannte Eintreffen der Feuerwehr lichterloh

Die Ruine des niedergebrannten Krefelder Affenhauses

Die Feuerwehr berichtete, Anwohner hätten sie um 00.38 Uhr über den Brand informiert. Die Einsatzkräfte seien bereits fünf Minuten später vor Ort gewesen. Beim ihrem Eintreffen habe das Affenhaus bereits komplett in Flammen gestanden.



Es sei unmöglich gewesen, die Tiere in dem Gebäude zu retten. Erst nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht war, entdeckten Feuerwehrmänner die beiden überlebenden Schimpansen.

Tiefe Betroffenheit über Tod der bedrohten Tiere

Auf Facebook zeigte sich der Krefelder Zoo bestürzt. In der deutschen Zoogeschichte gebe es kein vergleichbares Ereignis, sagte Zoo-Direktor Dreßen. Er bedankte sich für die zahlreichen Angebote, beim Wiederaufbau des Menschenaffenprojekts in Krefeld zu helfen.

Neben Affen waren in dem 2.000 m² großen Tropenhaus noch Flughunde und freifliegende Vögel untergebracht. Ursprünglich hatte der Zoo geplant, das Affenhaus und insbesondere das Außengehege noch weiter auszubauen und einen Menschenaffenpark zu errichten.

