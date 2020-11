Nordrhein-Westfalen Proteste gegen AfD-Parteitag

In Kalkar am Niederrhein hat der AfD-Bundesparteitag begonnen - die Proteste vor dem Veranstaltungsgelände hielten sich am Samstag in Grenzen.

Das Wunderland Kalkar ist eigentlich ein Familien- und Freizeitpark, direkt am Rhein. Wo sonst Kinder Karussell fahren, gibt es aber auch ein Konferenzzentrum, etwas abseits auf dem Gelände. Dort treffen sich heute und morgen etwa 600 AfD-Delegierte. Ein Parteitag, bei dem die Gäste tatsächlich anwesend sind: in Corona-Zeiten eine Seltenheit. Die Bundesspitze der Partei zu Gast in der Kleinstadt Kalkar am Niederrhein - begleitet wird das Treffen von einigen Protesten im Umfeld, sowie einem massiven Polizeiaufgebot. Mehrere Hundertschaften sind rund um die Uhr im Einsatz.

Proteste aus der Ferne

Delegierte sitzen beim Bundesparteitag der AfD mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz im Saal in Kalkar

Etwa 500 Menschen hatten sich im Verlaufe des Tages nach Einschätzung von WDR-Reportern versammelt, um gegen die Partei und ihre Veranstaltung zu demonstrieren. Einige waren schon am frühen Morgen unterwegs, an einem kalten und nebligen Tag. Mit 1000 Teilnehmern hatten die Organisatoren gerechnet, die kamen aber nicht zusammen. Am frühen Nachmittag fand eine Kundgebung statt, an einer Wiese vor dem Gelände, mit mehreren Lokalpolitikern und der ehemaligen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) - sie stammt aus dem wenige Kilometer entfernten Kleve. Die Veranstaltung ging laut Polizei friedlich zu Ende.

Die AfD-Delegierten bekamen davon kaum etwas mit, die Proteste waren über das weitläufige Geände nur aus der Ferne zu hören. Unterdessen wird im Wunderland über Themen wie Rentenpolitik beraten, aber auch über die Haltung der AfD zur Corona-Politik der Bundesregierung. AfD-Chef Chrupalla warf Bundeskanzlerin Merkel vor, durch die Einschränkungen des öffentlichen Lebens Existenzen zu vernichten.

Wunderland-Betreiber in der Kritik

Demonstranten gegen den Bundesparteitag der AfD

Dass die Teilnehmer während der Veranstaltung durchgehend einen Mund-Nase-Schutz tragen müssen, hatte das Oberverwaltungsgericht Münster vorher noch einmal bestätigt. AfD-Sprecher Meuthen rief die Parteimitglieder dazu auf, sich daran zu halten - um den Kritikern keine Angriffsfläche zu bieten. Nach Einschätzung des Ordnungsamts Kalkar befolgten die Anwesenden die Regeln zum großen Teil.

Die Kritik der Anwohnerinnen und Anwohner richtet sich aber nicht nur gegen die Partei selbst - auch der Geschäftsführer des Wunderlands Kalkar, Han Groot Obbink, musste sich vielfach dafür rechtfertigen, dass er der AfD die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Er müsse seine Mitarbeiter bezahlen, sagt er, da habe er das Angebot der Partei nicht ablehnen können.

Quelle: wdr.de