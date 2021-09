Wahl zum Abgeordnetenhaus Grüne in Berlin vorn, SPD knapp dahinter

Die Grünen gehen aus der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus als stärkste Kraft hervor. Die Partei legte laut ARD-Prognose deutlich zu und landet vor der SPD, die stagniert. Ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt die CDU. Linke und AfD verlieren, die FDP ist leicht im Plus.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich ein deutlicher Erfolg der Grünen ab. Nach der ARD-Prognose legt die Partei deutlich zu. Das Ergebnis könnte bedeuten, dass erstmals eine Grünen-Politikerin die Position der Regierenden Bürgermeisterin in der Stadt übernimmt.

Demnach verzeichnen die Grünen einen deutlichen Zugewinn und springen von 15,2 Prozent bei der vergangenen Wahl 2016 auf 23,5 Prozent - ein Plus von rund acht Prozentpunkten. Damit liegen sie um zwei Prozentpunkte vor der SPD, die laut Prognose auf 21,5 Prozent kommt. Damit stagnieren die Sozialdemokraten - 2016 hatten sie noch 21,6 Prozent erzielt.

Die Linke, bisher Teil der rot-rot-grünen Landeskoalition, verliert dagegen leicht und landet bei 14,5 Prozent - nach 15,6 Prozent vor fünf Jahren.

CDU historisch schlecht

Verluste erleidet ebenfalls die CDU - sie rutscht auf 15 Prozent ab. Bleibt es dabei, wäre es das bislang schlechteste Wahlergebnis der Christdemokraten in Berlin. 2016 hatte sie 17,6 Prozent erzielt.

Einen regelrechten Absturz muss die AfD registrieren. Sie landet bei nur noch sieben Prozent - das ist rund die Hälfte des Ergebnisses von 2016 (14,2 Prozent).

Die FDP geht dagegen leicht gestärkt aus der Wahl hervor - sie kommt nach der Prognose auf 7,5 Prozent (2016: 6,7 Prozent).

Bilden sie die neue Koalition in Berlin? Grünen-Politikerin Jarrasch ... Bild: dpa

... und die frühere Bundesfamilienministerin Giffey, die für die SPD antrat. Bild: dpa

Wer kann mit wem koalieren?

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarrasch kann demnach hoffen, an die Spitze einer neuen Koalition zu treten und Nachfolgerin des bisherigen Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) zu werden, der nicht wieder antrat, um in die Bundespolitik zu wechseln.

Ein grün-rotes Bündnis käme auf 66 von 130 Sitzen im Abgeordnetenhaus - eine Mehrheit von gerade mal einem Sitz. Eine Neuauflage der bisherigen Koalition der Grünen mit SPD und Linken - unter neuer Führung - käme auf eine komfortable Mehrheit von 87 Sitzen. Theoretisch denkbar wäre auch eine grün-rot-schwarzes Bündnis - es würde über 88 Stimmen verfügen. Eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP dagegen käme auf 77 Sitze. Beide Kombinationen sind aber wegen der programmatischen Unterschiede nicht sehr wahrscheinlich.

Neben Bundestag und Abgeordnetenhaus wurden in Berlin auch die Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt. Zudem wurde über den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" abgestimmt. Die Wahlbeteiligung war hoch und begleitet von logistischen Herausforderungen. Vor zahlreichen Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen. Wahlberechtigte mussten mitunter länger als eine Stunde vor den Kabinen anstehen. In einigen Wahllokalen wurden zudem die Stimmzettel für die Bezirke vertauscht. In zwei Wahllokalen streikte die elektronische Schließanlage, so dass die Wählerinnen und Wähler nur mit Hilfe der Feuerwehr zu den Kabinen gelangen konnten.