In mehreren Bundesländern schlugen die Sicherheitsbehörden heute zeitgleich zu: Bei groß angelegten Razzien hatten sie mutmaßliche Islamisten im Blick. Eine konkrete Anschlagsgefahr gab es offenbar nicht.

Wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat haben Ermittler in mehreren Bundesländern Objekte durchsucht. Die Razzien richten sich gegen "tschetschenischstämmige Beschuldigte aus dem islamistischen Milieu", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit.

Verdächtige sollen Anschlagsorte ausgespäht haben

Die Tatverdächtigen sollen mehrere Orte ausgespäht haben, um dort später Anschläge zu verüben. Sie sind nach Angaben der Behörden 23 bis 28 Jahre und stammen alle aus Tschetschenien. Bei einem der Männer waren bei einer Polizeikontrolle verdächtige Bilder auf dem Handy aufgefallen. "Die Durchsuchungen sollen Klarheit über die wirkliche Motivlage bringen", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Erkenntnisse über konkrete Anschlagspläne haben die Ermittler nicht.

An neun Orten in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen rückten am frühen Morgen insgesamt etwa 180 Beamte an. Bei den Razzien wurden Bargeld, Hieb- und Stichwaffen sowie Datenträger sichergestellt. Nun machen sich die Ermittler an die Auswertung des Materials. Weitere Details gab die Behörde bislang nicht bekannt.

In diesem Haus in Berlin-Marzahn wurde eine Erdgeschoss-Wohnung durchsucht.

