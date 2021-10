Liveblog Nach der Bundestagswahl ++ Schulz rät Laschet zum Rückzug ++

Ex-SPD-Kanzlerkandidat Schulz rät CDU-Chef Laschet zum Verzicht aufs Kanzleramt. Sonst schädige er auch die Partei. Der Vorstand der Grünen Jugend stellt sich gegen ein Jamaika-Bündnis. Die Entwicklungen im Liveblog.

Vorstand der Grünen Jugend gegen Bündnis mit Union und FDP

FDP-Chef Lindner verlangt Klarheit von der Union

Viele Sondierungsgespräche ab dem Nachmittag

Politologin sieht Aufwertung der "großen Kleinen" Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele von der Hertie School of Governance sieht in den ersten Gesprächen zwischen Grünen und FDP eine "neue Form der Kommunikation". Die "großen Kleinen" seien sehr selbstbewusst aufgetreten und an der Sache orientiert. "Die beiden werden letztlich ausloten, mit wem der Weg in die Zukunft eher zu machen ist", ergänzte Römmele auf tagesschau24. Ohne Grüne und FDP gehe es also nicht. Zu beobachten sei "ganz klar eine Aufwertung dieser kleineren Parteien - nicht nur über das Wählerergebnis". Sie könne sich nicht vorstellen, dass es doch noch zu einer Koalition der beiden mit der Union kommt, so die Politikwissenschaftlerin. FDP und Grüne gingen in diesem Fall mit den Verlierern eine Koalition ein: "Die Erzählung wäre ganz anders als bei einer Ampelkoalition, die ja eine Koalition der Gewinner wäre", sagte Römmele. Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin und Parteienforscherin, zu den Sondierungsgesprächen tagesschau24 09:00 Uhr, 3.10.2021

Vorstand der Grünen Jugend gegen Jamaika-Koalition Bei ihrem Bundeskongress am kommenden Wochenende steht bei der Grünen Jugend die Ablehnung einer Koalition mit CDU/CSU und FDP zur Abstimmung. "Es gibt nicht einen Grund für Jamaika - aber viele Gründe dagegen. Für uns kommt eine Jamaika-Koalition nicht in Frage", heißt es in einem Dringlichkeitsantrag des Bundesvorstands. "Dem Wahlverlierer zur Kanzlerschaft zu verhelfen ist aus unserer Sicht keine Option." Die Union stehe für eine "zukunftsfeindliche Politik", stelle die Profite der Wenigen über die Interessen der Vielen und habe keine Antworten auf die "drängenden Fragen unserer Zeit". Eine neue Regierung müsse für echten Wechsel stehen, fordert der Vorstand der Nachwuchsorganisation der Grünen. Der Wunschpartner des Vorstands in einer künftigen Regierung ist klar: "Mit der SPD gibt es starke inhaltliche Überschneidungen, die eine gute Grundlage für die anstehenden Verhandlungen bilden." Diese Gemeinsamkeiten müssten in einer möglichen Koalition deutlich werden und dürften nicht "auf Kosten der Reichen- und Klientelpolitik der FDP verloren gehen". Die Menschen müssten am Ende des Monats mehr im Geldbeutel haben und die Klimakrise mit aller Kraft bekämpft werden.

Schulz: Laschet muss sich nach Wahlverlust zurückziehen Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz rät Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet aus der eigenen Erfahrung der Wahlniederlage zum Rückzug. "Ich kann die Verbissenheit von Armin Laschet nicht nachvollziehen. Wer ein Minus von neun Prozent bei einer Bundestagswahl einfährt, kann nicht reklamieren, das Land zu führen", sagte Schulz in der "Bild am Sonntag". Laschets Berater müssten ihm klarmachen, dass er sich und seine Partei mit dem Anspruch auf das Kanzleramt beschädige. Mit seinem Verhalten nach der Wahl kämpfe er nur für die eigene Karriere. Schulz war lange Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments und 2017 Kanzlerkandidat der SPD. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren verbuchte seine Partei das schlechteste Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte. Schulz war danach Bundestagsabgeordneter - zu dieser Wahl trat er nicht mehr an.

Ver.di-Chef: FDP ist Sicherheitsrisiko für Arbeitnehmerrechte Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Werneke, steht einer Regierungsbeteiligung der FDP kritisch gegenüber. Im Deutschlandfunk bezeichnet der Gewerkschaftschef die FDP als ein "Sicherheitsrisiko für Arbeitnehmerrechte". Bisherige Erfahrungen mit der Partei hätten gezeigt, dass mit ihr das Risiko einer Umverteilung zugunsten von Wohlhabenden und zu Lasten der breiten Bevölkerung bestehe. Werneke stellt in dem Interview aber auch Gemeinsamkeiten zwischen der FDP und den Grünen bei der Einführung eines Klima- oder Energiegeldes fest. Zudem könnte es auch einen Kompromiss bei der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns geben.

Wissing: Union muss klären, "ob sie an einem Strang zieht" Vor den Sondierungsgesprächen in Berlin hat FDP-Generalsekretär Volker Wissing die Union zur Prüfung ihrer Geschlossenheit aufgerufen. "Wir gehen offen in die beiden Gespräche mit Union und SPD", sagte Wissing den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir haben eigene Grundwerte und ein eigenständiges Programm, das wir umsetzen wollen. Dazu brauchen wir Verbündete." Die künftige Regierung müsse fortschrittlich und bereit zu Reformen sein. "Darauf kommt es uns an. Die Union muss zudem klären, ob sie an einem Strang zieht."

Lindner macht Druck auf Union Vor den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU macht der FDP-Vorsitzende Christian Lindner Druck auf die Union. "CDU und CSU müssen klären, ob sie wirklich eine Regierung führen wollen", sagte Lindner der "Bild am Sonntag". "Manche Wortmeldung der CDU spekuliert ja, dass erst Verhandlungen mit der SPD scheitern sollen, bevor die Union wieder ins Spiel kommt. Das kann man unserem Land nicht zumuten. Wir sind zu ernsthaften Gesprächen mit der Union bereit und erhoffen uns umgekehrt dasselbe." Lindner fügte hinzu: "Klar ist: Unsere Überschneidungen sind mit den Unionsparteien größer als mit der SPD." Zugleich forderte Lindner Tempo bei den Verhandlungen und einen Abschluss der Koalitionsgespräche deutlich vor Weihnachten: "Die FDP will eine zügige Regierungsbildung bis Mitte Dezember."

CDU-Wirtschaftsrat fordert Schuldenbremse einzuhalten Der Wirtschaftsrat der CDU warnt Grüne und SPD vor einer Aufweichung der Regeln des europäischen Stabilitätspakts im Zuge der Sondierungen und Koalitionsverhandlungen. "In Europa wird mit besonderer Aufmerksamkeit auf die deutsche Regierungsbildung geschaut", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "In vielen Ländern fragt man sich, ob es unter der neuen deutschen Führung eine weitere Abkehr von den Stabilitäts- und Schuldenregeln geben wird. Genau darauf hoffen all diejenigen, die das Heil schon immer in einem System dauerhafter EU-Transfers gesehen haben", so Steiger.