Liveblog Landtagswahlen im Südwesten ++ Esken: "Regierungsbildung ohne Union ist möglich"++

Bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es klare Gewinner und klare Verlierer. Was bedeutet das für Bund und Länder? Die Reaktionen im Liveblog.

08:14 Uhr Dreyer "zuversichtlich" für Fortsetzung von Ampel-Koalition Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz strebt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Fortsetzung der Koalition in Mainz aus SPD, Grünen und FDP an. "Ich rede mit meinen jetzigen Koalitionspartnern und bin ganz sicher, dass wir etwas Gutes hinbekommen", sagte sie dem SWR. "Wir wollen die Ampel fortsetzen, das habe ich nie zum Geheimnis gemacht. Jeder wusste das, und diesen Weg werden wir jetzt gehen." Die Koalition habe ehrgeizige Ziele in einer schwierigen Zeit. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese Gespräche fruchten werden."

08:08 Uhr Esken: "Regierungsbildung ohne Union ist möglich und sinnvoll" Nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf Regierungsbündnisse ohne die Unionsparteien setzen. Esken sagte im ARD-Morgenmagazin, man wolle im Bund "weiterhin bis zum letzten Tag" verantwortungsvoll mit der Union gemeinsam regieren, aber auch deutlich machen: "Eine Regierungsbildung ohne Union ist möglich und sie ist auch ziemlich sinnvoll." Ähnlich äußerte sich der Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans: "Es gibt Mehrheiten diesseits von CDU und CSU und es gibt auch gute Chancen für Olaf Scholz, der Kandidat der stärksten dieser Parteien zu sein", sagte Walter-Borjans im Deutschlandfunk. Finanzminister und Kanzlerkandidat Scholz hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will mit Blick auf eine Ampelkoalition ebenfalls betont: "Dass heute eine Option sichtbar geworden ist, das ist doch ganz klar." Nach den Landtagswahlen: Saskia Esken, SPD-Bundesvorsitzende, im Gespräch ARD-Morgenmagazin, 15.3.2021

07:50 Uhr Wissing: Die FDP will "natürlich regieren" FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den Regierungsanspruch seiner Partei auch im Bund betont. "Wir wollen natürlich regieren", sagte er am Montag im ARD-Morgenmagazin. Jedoch seien die Wahlen, nach denen in beiden Bundesländern Ampelkoalitionen denkbar sind, "keine Blaupause für den Bund". Er sei "froh", dass die Ampel in Mainz bestätigt wurde, sagte Wissing. "Landespolitik und Bundespolitik kann man nicht so leicht vergleichen", betonte er aber zugleich. Im Bundestagswahlkampf definiere sich die FDP auch nicht "über andere Parteien, sondern über unsere Inhalte". Sicherlich werde es mit den Liberalen "keinen Linksruck" geben, sagte Wissing mit Blick auf eine mögliche Grün-geführte Ampel im Bund. FDP-Generalsekretär Volker Wissing zum Ausgang der Landtagswahlen ARD-Morgenmagazin, 15.3.2021

07:33 Uhr Ex-Ministerpräsident Oettinger: CDU braucht eine Vision 2030 Die CDU in Baden-Württemberg muss nach Ansicht ihres früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger jünger und weiblicher werden, um an alte Erfolge im Südwesten anknüpfen zu können. Außerdem müsse es der Partei gelingen, eine Vision zu vermitteln, sagte Oettinger der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Die Gründe für die Verluste bei der Landtagswahl sollte die Partei vor allem in Baden-Württemberg suchen: "Kretschmann war und ist das Zugpferd der Grünen. Aber zu glauben, das Problem wäre erledigt, wenn Kretschmann geht, wäre leichtsinnig und falsch", sagte er.

07:23 Uhr Knobloch zu AfD-Verlusten: Extremismus wurden Grenzen aufgezeigt Für die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, sind die Stimmverluste der AfD bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg "eindeutig eine gute Nachricht". Sie belegten, "dass Extremismus und Hass an der Wahlurne Grenzen aufgezeigt werden", erklärte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern am Sonntagabend: "Jede Stimme, die die AfD verliert, stützt zugleich die demokratischen Parteien in den Landtagen. Das ist ein wichtiges Signal." Wenige Prozentpunkte Verlust seien jedoch noch nicht die "deutliche Zurückweisung einer rechtsextremen Partei, die viele sich heute gewünscht hätten. Der Stimmanteil der AfD ging in Baden-Württemberg von 15,1 auf 9,7 Prozent zurück, in Rheinland-Pfalz von 12,6 auf 8,3 Prozent.

07:20 Uhr Lindner ruft Unionsparteien zur Kursänderung auf FDP-Chef Christian Lindner hat die Vorsitzenden der Unionsparteien, Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU), zu einer schnellen Korrektur der Corona-Politik aufgerufen. "Die Wahlergebnisse im Südwesten sind auch ein Votum über die Krisenpolitik der unionsgeführten Bundesregierung. Daraus müssen umgehend Konsequenzen gezogen werden", sagte Lindner der Nachrichtenagentur dpa. In der Pandemiepolitik sollten die bürgerlichen Freiheitsrechte weniger stark eingeschränkt werden, forderte der FDP-Chef. "Insbesondere die Wirtschaftspolitik sollte jetzt umgehend die Weichen für neues Wachstum und Beschäftigung stellen", kritisierte Lindner. "Die Wahlergebnisse kann man der neuen CDU-Führung kaum anlasten, aber am Umgang damit werden Armin Laschet und auch der andere potenzielle Kanzlerkandidat Markus Söder nun gemessen", sagte Lindner. "Im Interesse des Landes hoffen wir auf deren Führungskraft, die Krisenpolitik des Kanzleramts nun zu korrigieren."

07:14 Uhr Ex-Ministerin Schavan sieht Schuld für CDU-Verluste vor allem im Land Das schlechte Abschneiden der Partei in Baden-Württemberg hat sich die Südwest-CDU nach Einschätzung der früheren Kultusministerin Annette Schavan (CDU) vor allem selbst zuzuschreiben. Die Ursache für die Verluste lägen nicht in Berlin, sagte sie am Montag der «Süddeutschen Zeitung». Für das Wahldebakel sei «eindeutig die Landespartei» verantwortlich. Die Umfragen seien schon vor der sogenannten Maskenaffäre von Bundestagsabgeordneten schlecht gewesen. Es sei sehr traurig, dass die CDU im Südwesten stark unter ihren Möglichkeiten bleibe, sagte die 65-Jährige weiter.