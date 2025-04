liveblog Neue US-Zölle ++ China droht USA mit Gegenmaßnahmen ++ Stand: 03.04.2025 07:37 Uhr

Als Reaktion auf die von US-Präsident Trump verkündeten US-Zölle hat China mit Gegenmaßnahmen gedroht. Der französische Präsident hat Wirtschaftsvertreter eingeladen, um über die Konsequenzen zu beraten.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Außenhandelspräsident Dirk Jandura rät von Boykottaufrufen gegen amerikanische Waren als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten hohen Importzölle ab. "Als Händler halte ich von grundsätzlichem Boykott wenig", sagte der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) der Nachrichtenagentur Reuters. Er glaube nach wie vor an die vielen Vorteile und Errungenschaften des freien internationalen Handels.

"Bei diesen Boykottaufrufen, die sich auch in den sozialen Medien so schnell verbreiten, muss man zudem vorsichtig sein", betonte Jandura. "Viele der vermeintlich amerikanischen Produkte werden zum Teil oder ganz hier in Deutschland produziert. Da trifft man dann letztendlich deutsche Unternehmer und Arbeitnehmer."

Die Europäische Union sollte nach den Worten von EU-Ratspräsident Antonio Costa nach den neuen US-Zöllen Freihandelsabkommen mit anderen Ländern abschließen. "Wir werden mit allen unseren Partnern zusammenarbeiten und unser Handelsnetz weiter stärken und ausbauen. Jetzt ist es an der Zeit, die Abkommen mit Mercosur und Mexiko zu ratifizieren und die Verhandlungen mit Indien und anderen wichtigen Partnern entschlossen voranzutreiben", schrieb Costa in einem Beitrag auf der Plattform X.

Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Strafzölle treffen eine Liste von 185 Handelspartnern - Russland fehlt darauf, im Gegensatz etwa zur Ukraine. Zur Erklärung führte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt der US-Nachrichtenseite Axios gegenüber an, dass Russland nicht berücksichtigt wurde, weil US-Sanktionen bereits "jeden bedeutenden Handel ausschließen".

Der Handel zwischen Russland und den USA schrumpfte nach Daten des United States Census Bureaus im Vergleich zu der Zeit vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine tatsächlich stark zusammen - von rund 36 Milliarden US-Dollar an Ein- und Ausfuhren von Waren im Jahr 2021 auf rund 3,5 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Neben den bestehenden US-Sanktionen gegen Russland drohte Trump vor Kurzem auch damit, die Käufer russischen Öls mit Strafzöllen zu belegen.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will die neue US-Zollpolitik und ihre möglichen Auswirkungen bewerten. "Wir setzen uns für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Trump-Administration und dem US-Kongress ein, um sicherzustellen, dass die Entwicklung der nächsten Generation von Medikamenten und ein angemessener Zugang für Patienten gefördert werden", erklärt das Unternehmen.

US-Importe aus der Schweiz sollen laut US-Präsident Donald Trump zukünftig mit einem Zollsatz von 31 Prozent belegt werden. Der Schweizer Wirtschaftsdachverband bezeichnet die neuen US-Zölle als "schädlich und unbegründet​". "Für die Schweizer Exportwirtschaft bedeutet die heutige handelspolitische Eskalation eine ernsthafte Belastung", erklärt der Verband Economiesuisse.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Vertreter sämtlicher Branchen, die von den US-Zöllen betroffen sind, in den Élysée-Palast eingeladen. Das Treffen soll im Laufe des Tages stattfinden, wie das französische Präsidialamt mitteilt.

China hat den USA nach der Verkündung weiterer Zölle durch Präsident Donald Trump mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Volksrepublik habe die Ankündigung wechselseitiger Zölle zur Kenntnis genommen und lehne diese entschieden ab, teilte das Handelsministerium in Peking mit. China werde entschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine Rechte und Interessen zu schützen.

Bereits vor der Ankündigung hatten die USA Waren aus China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, mit 20 Prozent Zöllen belegt, worauf Peking mit eigenen Maßnahmen reagierte. Nun treffen die Volksrepublik zusätzlich Aufschläge von 34 Prozent, was die Zollbelastung für viele Produkte aus Fernost in Summe auf mehr als 50 Prozent steigen lässt.

Die wechselseitigen Zölle, die auf "subjektiven und einseitigen Einschätzungen der USA" beruhten, stünden nicht im Einklang mit den internationalen Handelsregeln, kritisierte das chinesische Handelsministerium. "Rechte und Interessen der betroffenen Parteien" würden untergraben, es handele sich um eine "typisch einseitige Art der Schikane". Die Behörde forderte die US-Regierung auf, ihre Zölle unverzüglich aufzuheben und Differenzen im Dialog zu lösen.

Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle auf Autoimporte in Höhe von 25 Prozent sind heute in Kraft getreten. Die Aufschläge auf im Ausland hergestellte Autos und leichte Nutzfahrzeuge gelten seit 12.01 Uhr (Ortszeit, 06.01 MESZ). Spätestens am 3. Mai fallen einer Mitteilung des Bundesregisters zufolge auch Autoteile darunter.

Die Autozölle werden laut der Nachrichtenagentur Reuters jährlich Fahrzeuge und Autoteile im Wert von fast 600 Milliarden Dollar betreffen. Zudem erstrecken sich die Importgebühren auch auf alle Computer. Das gehe aus einer Analyse von Zollcodes hervor, die gestern in einer Bekanntmachung des Bundesregisters veröffentlicht wurde.

An den asiatischen Börsen sind die Aktienkurse am Donnerstag nach US-Präsident Donald Trumps neuesten Zollankündigungen stark abgerutscht. Die Anleger flüchteten sich in Anleihen und Gold. Der Technologiesektor wurde mit neuen Zöllen von über 30 Prozent auf Produktionsstandorte in China und Taiwan überrollt, sodass sich die neuen Abgaben auf 54 Prozent auf Importe aus China summieren. "Der effektive US-Zollsatz auf alle Importe dürfte den höchsten Stand seit über einem Jahrhundert erreichen", sagte Ben Wiltshire, Welthandelsstrategist bei der Citibank.

Der japanische Aktienindex Nikkei ist im frühen Handel am Donnerstag zunächst um mehr als vier Prozent eingebrochen und fiel auf ein Achtmonatstief, nachdem Trump eine Zollbelastung von 24 Prozent auf japanische Waren angekündigt hatte. Auch die Aktien der großen japanischen Autohersteller rutschten nach den Hiobsbotschaften aus den USA tief in den Keller: Toyota sank um sechs Prozent, Nissan um 6,3 Prozent und Honda um 4,8 Prozent.