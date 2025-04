liveblog Neue US-Zölle ++ Warnung vor Wachstumseinbruch in Eurozone ++ Stand: 07.04.2025 08:03 Uhr

Griechenlands Notenbankchef Stournaras warnt vor Wachstumseinbruch in Eurozone in Folge des Handelsstreits mit den USA. Taiwans Präsident Lai will den USA nicht mit Gegenzöllen antworten.

Das Wachstum in der Eurozone könnte sich um 0,5 bis einen Prozentpunkt abschwächen, sagt der griechische Notenbankchef Yannis Stournaras der Zeitung Financial Times. Das Risiko eines globalen Handelskriegs könne einen großen "negativen Nachfrageschock" in der Eurozone auslösen. Das würde das europäische Wirtschaftswachstum stark belasten. Einige der US-Zölle seien schlimmer als erwartet und schafften ein beispielloses Ausmaß an globaler politischer Unsicherheit.

Taiwan will auf das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump vorerst nicht mit Gegenzöllen reagieren. Taiwans Präsident Lai Ching-te schrieb auf der Plattform X, dass beide Seiten gemeinsam mit den Vereinigten Staaten ein "goldenes Zeitalter des gemeinsamen Wohlstands" einleiten werden. "Taiwan strebt keine Vergeltungszölle gegen die USA an. Stattdessen werden wir von bilateralen 'Nullzöllen' ausgehen." Um Taiwans Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, werde man die US-Importe erhöhen und andere Maßnahmen ergreifen.

Im Sog der Turbulenzen um das globale Zollpaket der Regierung von US-Präsident Donald Trump haben die asiatischen Börsen massive Verluste verbucht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index sackte an der Leitbörse in Tokio um 6,5 Prozent auf 31.591,84 Punkte ab. Der breiter gefasste Index Topix notierte 6,5 Prozent niedriger bei 2.319,64 Zählern.

Auch chinesische Börsen erfuhren Verluste: In Shanghai büßte die Börse 5,4 Prozent ein und rutschte auf 3.160,52 Punkte ab. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 5,3 Prozent auf 3.656,64 Punkte.

Trumps Zollpaket hatte die Börsen bereits in der vergangenen Woche weltweit auf Talfahrt geschickt. Der Deutsche Aktienindex (DAX) verbuchte ein Wochenminus von mehr als acht Prozent und damit seinen größten Verlust in einer Handelswoche seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Frühjahr 2022. In New York stürzte der Dow-Jones-Index am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte vergangenen Jahres.

Der US-Fondsmanager Bill Ackman warnt vor einer Rufschädigung der USA wegen Donald Trumps Handelspolitik. "Wenn wir dagegen einen wirtschaftlichen Atomkrieg gegen alle Länder der Welt führen, werden die Investitionen der Unternehmen zum Erliegen kommen, die Verbraucher werden ihre Brieftaschen und Geldbörsen schließen, und wir werden unseren Ruf beim Rest der Welt so schwer beschädigen, dass es Jahre und möglicherweise Jahrzehnte dauern wird, ihn wiederherzustellen", schreibt er auf X. Zudem fordert er: "Der Präsident hat die Möglichkeit, eine 90-tägige Auszeit einzulegen."

Japan will die USA weiterhin zu einer Senkung der Zölle bewegen. Trumps Regierung werde aufgefordert, die Zölle gegen Japan zu senken, aber Ergebnisse werden "nicht über Nacht kommen", sagte der japanische

Premierminister Shigeru Ishiba dem Parlament. Die Regierung müsse alle verfügbaren Mittel ergreifen: "Um den

wirtschaftlichen Schlag der US-Zölle abzufedern, wie etwa finanzielle Unterstützung für inländische Unternehmen und Maßnahmen zum Schutz von Arbeitsplätzen."