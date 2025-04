liveblog US-Zollpolitik ++ Trump droht Mexiko im Streit um Wasser ++ Stand: 11.04.2025 02:37 Uhr

Das chinesische Handelsministerium hat mitgeteilt, dass sich Handelsminister Wang Wentao mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen über die Reaktion auf die reziproken Zölle der USA ausgetauscht habe. Beide sprachen dem Ministerium zufolge in einem Videotelefonat über die Stärkung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Saudi-Arabien sowie zwischen China und den Ländern des Golf-Kooperationsrates.

US-Präsident Donald Trump hat Mexiko mit Sanktionen und Zöllen wegen eines 81 Jahre alten Wasserabkommens gedroht. "Mexiko schuldet Texas 1,3 Millionen Hektar Wasser im Rahmen des Wasservertrags von 1944, aber Mexiko verletzt leider seine vertraglichen Verpflichtungen", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Dies werde Konsequenzen, einschließlich Zölle und vielleicht Sanktionen, haben, bis Mexiko dem US-Bundesstaat Texas das Wasser gebe, das es schulde, so Trump weiter.

Der Chef des Elektroautobauers Polestar, Michael Lohscheller, rechnet mit Preiserhöhungen in der Branche, wenn Zölle die Kosten hochtreiben sollten. Kurzfristig könne man das zwar mit "taktischen Maßnahmen" abfedern, "aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man das mittel- und langfristig nicht im Markt weitergibt", sagte Lohscheller der Nachrichtenagentur dpa. "Ich bin davon überzeugt, dass die Industrie in Summe preisen wird", auch wenn man mit Kostensenkungen gegensteuere.

Der in Schweden beheimatete Elektroautobauer wird vom chinesischen Geely-Konzern kontrolliert, der auch hinter Volvo steht. Polestar produziert bisher größtenteils in Asien - aber für den US-Markt auch im Volvo-Werk in South Carolina. Für Elektroautos aus China gilt in den USA schon seit der vergangenen Regierung von Präsident Joe Biden ein Zoll von 100 Prozent. Die unter Donald Trump drohenden weitreichenden Zölle sollen auch für Bauteile aus verschiedenen Ländern gelten und dürften damit alle Autohersteller treffen.

Die EU und China sprechen laut einem Bericht über eine Abschaffung der Ausgleichszölle auf chinesische E-Auto-Importe. Brüssel verhandelt zudem mit den Vereinigten Arabischen Emiraten über ein Freihandelsabkommen.