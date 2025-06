liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet russischen Angriff auf Kiew ++ Stand: 01.06.2025 10:15 Uhr

Aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew gibt es Berichte über heftigen Beschuss mit Drohen und Raketen. Im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine hat Russland ukrainischen Angaben zufolge zudem kritische Infrastruktur angegriffen.

Der Einsturz zweier Brücken am Wochenende in russischen Regionen an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben des russischen Ermittlungskomitees auf Explosionen zurückzuführen.

In der südwestlichen Region Brjansk sei am späten Samstagabend "eine Straßenbrücke infolge einer Explosion" eingestürzt, teilte das Ermittlerkomitee mit. Am frühen Sonntagmorgen sei "eine Eisenbahnbrücke" in der Region Kursk "ebenfalls durch eine Explosion zerstört" worden, hieß es weiter.

Der Einsturz einer Brücke in der russischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine ist nach Angaben des amtierenden Gouverneurs Alexander Bogomas auf eine Explosion zurückzuführen. "Die Brücke wurde gesprengt, während der Zug von Klimowo nach Moskau mit 388 Passagieren an Bord die Stelle passierte", zitiert die Nachrichtenagentur Interfax Bogomas aus einem Interview mit dem russischen öffentlichen Rundfunk

In der an die Ukraine grenzenden und monatelang teilweise von ukrainischen Truppen besetzte Region Kursk ist in der Nacht nach einem Brückeneinsturz ein Güterzug entgleist, wie der Gouverneur der Region, Alexander Chinschtejn bei Telegram mitteilte.

Nach ersten Informationen sei der Lokführer verletzt worden. Die Ursache für den Brückeneinsturz ist demnach noch unklar. Zuvor war bereits in der westrussischen Region Brjansk ein Personenzug infolge eines Einsturzes einer Straßenbrücke entgleist.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Ukrainische Geheimdienste verüben regelmäßig Sabotageakte und Anschläge auf russischem Gebiet.

Das russische Militär hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht kritische Infrastruktur im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine angegriffen. Dabei wurde ein Verwaltungsgebäude teilweise zerstört und ein Brand auf dem Gelände ausgelöst, wie der Chef der Gebietsverwaltung, Iwan Fjodorow, via Telegram mitteilte. Tote oder Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet. Fjodorow hatte zuvor über Explosionen in der Region berichtet.

Auch aus Schytomyr, Tscherkassy und der Hauptstadt Kiew gab es Berichte über heftigen Beschuss mit Drohen und Raketen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Die ukrainischen Luftabwehreinheiten sind in Kiew im Einsatz. Sie versuchen, einen russischen Luftangriff auf die Hauptstadt abzuwehren, schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram.

In der russischen Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine ist laut örtlichen Behörden ein Zug in Folge eines Brückeneinsturzes entgleist. Es gibt Todesopfer. Der russische Telegram-Kanal Baza, der den Russlands Sicherheitskräften nahe zu stehen scheint, meldet eine Sprengung der Brücke. Bislang gibt es keine Hinweise auf eine Verbindung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aus der Ukraine liegt keine Stellungnahme vor.