liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew meldet russischen Drohnenangriff ++ Stand: 11.05.2025 08:12 Uhr

Nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Klitschko wehrt die ukrainische Luftabwehr einen Drohnenangriff auf die Hauptstadt ab. US-Präsident Trump bekräftigt seine Unterstützung für ein Ende des Krieges.

Neben der Hauptstadt Kiew sollen in der Ukraine weitere Regionen in der Nacht Ziel russischer Angriffe geworden sein. Dazu zählen nach ukrainischen Angaben Odessa, Charkiw und Dnipropetrowsk. Über Schäden oder Opfer war zunächst nichts bekannt.

Um Mitternacht war eine von Russlands Präsident Wladimir Putin ausgerufene, dreitägige Waffenruhe ausgelaufen, gegen die das russische Militär laut Ukraine aber mehrfach verstoßen haben soll. Die Ukraine und die EU fordern eine 30-tägige Waffenruhe ab Montag, zu welcher sich der Kreml bisher nicht geäußert hat.

US-Präsident Donald Trump hat eine Fortsetzung seiner Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges angekündigt. Er werde "weiterhin mit beiden Seiten zusammenarbeiten", um den Krieg in der Ukraine zu beenden, erklärte Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. Weiter schrieb er: "Ein möglicherweise bedeutender Tag für Russland und die Ukraine!" - ohne anzugeben, worauf sich diese Äußerung bezog.

In Kiew gibt es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einen russischen Drohnenangriff. Die Luftabwehrsysteme der Ukraine versuchten, diesen abzuwehren, sagte Klitschko. Der Angriff erfolgte Stunden, nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin direkte Gespräche mit der Ukraine für den 15. Mai in Istanbul vorgeschlagen hat.

Russlands Präsident Putin hat direkte Verhandlungen mit der Regierung in Kiew vorgeschlagen. Die Gespräche könnten am 15. Mai in Istanbul beginnen, sagte er bei einer Pressekonferenz.

Kreml-Sprecher Peskow wirft Europa vor, auf Konfrontation aus zu sein und nicht auf eine Wiederbelebung der Beziehungen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unterstützt den Vorschlag einer bedingungslosen Waffenruhe.