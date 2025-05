liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet russischen Drohnenangriff auf Kiew ++ Stand: 04.05.2025 03:42 Uhr

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen verletzt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, keine Waffenruhe anzustreben.

Bei dem Drohnenangriff auf Kiew sind nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren durch herabfallende Trümmerteile verletzt worden. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete in der Nacht von bislang vier Menschen, die medizinische Hilfe in Anspruch genommen hätten. Sie seien vor Ort behandelt worden

Ukrainischen Behörden zufolge sind bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew mehrere Wohngebäude beschädigt worden. Herabfallende Trümmer zerstörter Drohnen lösten Brände in Wohngebäuden in den Bezirken Obolonskyi und Swjatoschynskyi aus, schrieb Timur Tkachenko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, in den sozialen Medien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Russland vor, keine Waffenruhe im Krieg gegen sein Land anzustreben. "Im Moment sieht niemand eine solche Bereitschaft von Russland", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache. Im Gegenteil, die interne Rhetorik des Landes werde immer aktiver. "Ohne Druck auf Moskau wird Russland weiterhin Krieg führen", betonte Selenskyj. Deshalb könnten globale Sanktionen gegen russische Energie, gegen russische Banken sicherlich helfen, Frieden zu schaffen.

Selenskyj betonte, die Ukraine sei bereit, sich ab sofort in Richtung einer Waffenruhe zuzubewegen, wenn Russland bereit sei für Gegenleistungen: einer dauerhaften Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. "Das ist ein angemessener Zeitrahmen, um die nächsten Schritte vorzubereiten. Russland muss den Krieg beenden - seine Angriffe und seinen Beschuss."

Russland greift nach ukrainischen Angaben Kiew an. Die Luftabwehreinheiten seien damit beschäftigt, den Angriff auf die Hauptstadt abzuwehren, teilten das ukrainische Militär und Regierungsvertreter mit. "Bleiben Sie in den Schutzräumen!", schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram.