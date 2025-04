liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Verletzte und Brände nach Angriffen auf Kiew ++ Stand: 06.04.2025 06:50 Uhr

Nach russischen Raketenangriffen auf Kiew gibt es Verletzte und Brände in mehreren Bezirken. Aufgrund von Luftangriffen auf den Westen der Ukraine setzen die polnischen Streitkräfte Flugzeuge zum Schutz des Luftraums Polens ein.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Verletzte und Brände bei Raketenangriff auf Kiew

Polnische Luftwaffe in Alarmbereitschaft

Nach nächtlichen Raketenangriffen Russlands auf Kiew gibt es drei Verletzte und Brände in mehreren Bezirken der Stadt. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent unter Berufung auf Bürgermeister Vitali Klitschko. Rettungskräfte seien im Einsatz. Auch in anderen Landesteilen herrschte dem Bericht zufolge Raketenalarm.

Am Vorabend hatte das russische Militär die Ukraine mit neuen Drohnenschwärmen überzogen, die Medienberichten zufolge von der Flugabwehr unter Beschuss genommen wurden. Aus der Stadt Mykolajiw im Süden des Landes meldete die regionale Militärverwaltung Einschläge von Kampfdrohnen und mindestens zwei brennende Wohnhäuser.

Nach russischen Luftangriffen auf den Westen der Ukraine setzen die polnischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Flugzeuge zum Schutz des polnischen Luftraumes ein. "Die ergriffenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Sicherheit in den an die gefährdeten Gebiete angrenzenden Regionen zu gewährleisten", teilt das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte mit. Auch Verbündete seien zur Unterstützung in der Luft im Einsatz.

Nach einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Region Mykolajiw gibt es laut örtlichen Behörden drei Verletzte. Auch Häuser wurden beschädigt, berichtet der Gouverneur von Mykolajiw, Vitaly Kim, auf Telegram. Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine wird eine Frau im Krankenhaus behandelt. Eine Stellungnahme Russlands liegt nicht vor.

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko in der Nacht zu Sonntag mehrere Explosionen infolge russischer Angriffe gegeben. "Explosionen in der Hauptstadt. Die Luftabwehr ist im Einsatz. Bleibt in den Schutzräumen", schrieb Klitschko im Onlinekanal Telegram.

Nach den Explosionen seien Rettungskräfte in zwei Kiewer Bezirke geschickt worden, erklärte Klitschko weiter. Weitere Einzelheiten teilte er zunächst nicht mit.

Das russische Militär hat die Ukraine am Samstagabend mit neuen Drohnenschwärmen überzogen. Medienberichten zufolge wurden über verschiedenen Landesteilen größere Gruppen von Drohnen gesichtet, die von der Flugabwehr unter Beschuss genommen wurden.

Aus der Stadt Mykolajiw im Süden der Ukraine wurden erste Einschläge von Kampfdrohnen gemeldet. Dabei seien zwei Wohnhäuser in Brand gesetzt worden, teilte der regionale Militärverwalter Vitali Kim mit. Über eventuelle Opfer der Angriffe gibt es bisher keine Angaben.