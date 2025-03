liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russische Drohnen treffen Kiew ++ Stand: 23.03.2025 04:39 Uhr

Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Kampfdrohnen angegriffen. In der südrussischen Region Rostow ist ein Mensch durch ukrainischen Beschuss getötet worden.

Die neuesten Entwicklungen:





Bei einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Rostow ist nach Angaben des Gouverneurs ein Mensch in einem Auto getötet worden. "Ein Auto geriet durch einen Drohnenangriff in Brand", schreibt der Gouverneur Juri Sljusar in einem Beitrag in der Messaging-App Telegram. "Eine Person im Auto wurde getötet."

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf Kiew sind nach Angaben des ukrainischen Katastrophenschutzes zwei Menschen getötet worden. "Ein massiver Drohnenangriff des Feindes auf Kiew", schreibt Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

In mehreren Stadtteilen, in denen Brände gemeldet wurden, seien Rettungskräfte im Einsatz. In Kiew, der umliegenden Region und der östlichen Hälfte der Ukraine herrschte seit Samstagabend mehr als fünf Stunden lang Luftalarm, wie aus Karten der ukrainischen Luftwaffe hervorgeht.

Kurz vor neuen Sondierungen der Kriegsparteien über einen möglichen Weg zum Frieden hat das russische Militär die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Kampfdrohnen angegriffen. Sowohl Bürgermeister Vitali Klitschko als auch Militärverwalter Timur Tkatschenko berichteten auf Telegram von zahlreichen Explosionen. Unter anderem seien mehrere Hochhäuser getroffen worden, in den oberen Stockwerken seien Brände entflammt.

Am späten Samstagabend hatte das russische Militär mehrere Drohnenschwärme gegen Ziele in der Ukraine gestartet. Gleichzeitig wurden auch Luftangriffe mit gelenkten Gleitbomben durchgeführt. Unter anderem wurde die Region Saporischschja von vier dieser Bomben getroffen, wie Militärverwalter Iwan Fjodorow berichtete. Dabei sei ein Brand entstanden, in mehreren Dörfern sei der Strom ausgefallen, teilte er ohne nähere Ortsangaben oder Details mit. «Die Druckwelle und Trümmer beschädigten auch mehrere Privathäuser», hieß es.