liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Rubio und Lawrow beraten über weiteres Vorgehen ++ Stand: 16.03.2025 08:50 Uhr

Die Außenminister der USA und Russlands haben nach Angaben aus Washington in einem Telefonat über das weitere Vorgehen bei den Ukraine-Gesprächen beraten. Russland und die Ukraine haben ihre Luftangriffe in der Nacht fortgesetzt.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Rubio und Lawrow beraten über weiteres Vorgehen

Die ukrainische Armee hat in der Nacht nach eigenen Angaben 47 russische Drohnen abgeschossen. Insgesamt sei das Land mit 90 Drohnen attackiert worden. Schäden gebe es in den Regionen Tschernihiw, Kiew, Charkiw und Odessa.

Ukrainische Medien berichten über eine Reihe von Explosionen in der Region um die Hauptstadt Kiew.

Russland hat nach eigenen Angaben in der Nacht insgesamt 31 ukrainische Drohnen über vier Regionen abgeschossen. Bei einem Angriff auf die Grenzregion Belgorod seien zwei Menschen verletzt worden, darunter ein siebenjähriges Kind, teilte der Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf dem Nachrichtendienst Telegram mit. Alexander Gusew, Gouverneur der südwestrussischen Region Woronesch, erklärt auf Telegram, Luftabwehreinheiten hätten mehr als 15 ukrainische Drohnen über dem Gebiet zerstört. Auch aus den Regionen Kursk und Rostow wurden Abschüsse von Drohnen gemeldet.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Die Außenminister der USA und Russlands haben nach Angaben aus Washington in einem Telefonat über das weitere Vorgehen bei den Ukraine-Gesprächen beraten. US-Chefdiplomat Marco Rubio und sein russischer Kollege Sergej Lawrow hätten über die "nächsten Schritte" im Anschluss an die Beratungen beider Länder in Saudi-Arabien gesprochen, teilte das US-Außenministerium mit. Demnach vereinbarten die beiden Außenminister, "weiter an der Wiederherstellung der Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zu arbeiten".

In der Mitteilung wurden keine Angaben dazu gemacht, wann die nächste Runde der Gespräche zwischen den USA und Russland stattfinden wird. Rubio informierte Lawrow demnach auch über die jüngsten US-Luftangriffe gegen die Huthi-Rebellen im Jemen.