liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine und Russland melden Drohnenangriffe ++ Stand: 09.03.2025 10:32 Uhr

Nach Angaben des ukrainischen Militärs hat die Flugabwehr in der Nacht 73 von insgesamt 110 russischen Drohnen abgefangen. Gleichzeitig meldete Russland, dass 88 ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Ukraine meldet Abschuss mehrerer Drohnen

Russland: 88 ukrainische Drohnen abgefangen

Eine ukrainische Drohne hat nach russischen Angaben eine Industrieanlage getroffen. Es gebe keine Verletzten, teilte der Gouverneur der russischen Wolga-Region Tschuwaschien, Oleg Nikolajew, auf Telegram mit. Rettungskräfte seien vor Ort. Weitere Einzelheiten zum Angriff nannte er nicht, das Ausmaß der Schäden ist bislang unklar. Die Anlage ist rund 1.300 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Das Moskauer Militär hat nach Angaben aus Kiew Soldaten durch eine Gaspipeline geschickt, um die Kleinstadt Sudscha im westrussischen Gebiet Kursk zurückzuerobern. "Die Einheiten des Gegners wurden rechtzeitig durch die Luftaufklärung der Fallschirmjägertruppen ukrainischer Streitkräfte entdeckt", teilte der Generalstab in Kiew auf seinem Telegramkanal mit. Die russischen Truppen seien mit Raketen, Artillerie und Drohnen beschossen worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht.

Russische Militärblogs hatten zuvor von der versuchten Erstürmung Sudschas berichtet. Bei der Gasröhre soll es sich um einen Teil der von Urengoi nach Uschgorod führenden Pipeline handeln, über die bis Anfang 2025 noch russisches Gas nach Europa geliefert wurde.

Die ukrainische Flugabwehr hat in der Nacht 73 von 119 russische Drohnen abgeschossen. 37 Drohnen seien "verloren" gegangen, teilte die Luftwaffe weiter mit. In sechs ukrainischen Regionen habe es Schäden gegeben, nähere Einzelheiten nannte das Militär nicht.

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau in der Nacht zu Sonntag 88 ukrainische Drohnen abgefangen. Das meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Daten des Verteidigungsministeriums

Australien hat die Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen. Australiens Premierminister Anthony Albanese erklärte, sein Land würde eine Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine in Betracht ziehen. Zugleich verwies er darauf, dass es für einen solchen Einsatz noch zu früh sei. Der australische Regierungschef äußerte sich nach einem Gespräch mit seinem britischen Kollegen Keir Starmer.

Albanese kündigte zudem die Entsendung eines hochrangigen Vertreters zu einem Treffen der Verteidigungsminister von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und Großbritannien am Dienstag in Paris an, bei dem die künftige Unterstützung für die Ukraine abgestimmt werden soll. Für Deutschland nimmt der noch amtierende Verteidigungsminister Boris Pistorius teil.

