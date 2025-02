liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ SZ: Mutmaßliche Drohnen-Spionage an Luftwaffenbasis ++ Stand: 09.02.2025 07:05 Uhr

Eine Luftwaffenbasis, auf der Ukrainer ausgebildet werden, war laut der SZ mutmaßlich Zielscheibe eines Spionageversuchs mit Drohnen. US-Präsident Trump hat von einem Gespräch mit Kremlchef Putin berichtet. Die Entwicklungen im Liveblog.

Ein Luftwaffen-Stützpunkt an der Nordsee, auf dem auch ukrainische Soldaten ausgebildet werden, ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung (SZ) mutmaßlich Zielscheibe eines großangelegten Spionageversuchs mit Drohnen gewesen. Im Januar sei es an der Basis in Schwesing bei Husum zu "sechs Sicherheitsvorkommnissen" mit professionellen Drohnen unbekannter Herkunft gekommen, zitierte die SZ aus einem als Verschlusssache eingestuften Lagebericht an das Bundesverteidigungsministerium. "Es wird wegen Spionageverdachts ermittelt", heißt es demnach.

Im schleswig-holsteinischen Schwesing befindet sich das Ausbildungszentrum Flugabwehrraketen. Zudem werden dort ukrainische Soldaten an Patriot-Systemen ausgebildet. Bei dem mutmaßlichen Spionageversuch wurden laut der SZ offenbar besonders professionelle Drohnen eingesetzt. Abwehrmaßnahmen seien wirkungslos gewesen. In Bundeswehrkreisen gebe es den Verdacht, dass die Drohnen von Schiffen in der Nord- oder Ostsee losgeschickt worden sein könnten.

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview von einem angeblichen Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin über den Krieg gegen die Ukraine berichtet. Allerdings ließ er nach Angaben der New York Post offen, wann das Telefonat stattgefunden haben soll.

Das Interview wurde demnach in der Nacht zu Samstag geführt, Auszüge daraus veröffentlichte das Boulevardblatt aber erst jetzt und ohne den genauen Wortlaut. Wie schon mehrfach zuvor, betonte Trump dem Bericht zufolge, er pflege eine gute Beziehung zu Putin. Auf die Frage, wie oft er mit dem russischen Präsidenten gesprochen habe, antwortete Trump demnach: "Das sage ich besser nicht."

Das russische Militär hat dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge in der Nacht zu heute 35 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Etwa die Hälfte der Drohnen sei über der Oblast Kursk abgeschossen worden. Die übrigen Drohnen seien im Westen und Süden Russlands abgefangen worden. Kursk grenzt an die Ukraine. Deren Armee war Anfang August in einem Entlastungsangriff in Kursk eingerückt und hat noch immer Teile der russischen Oblast unter Kontrolle.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un äußert sich unterstützend für Russland im Krieg mit der Ukraine: "Die Armee und das Volk der DVRK werden die gerechte Sache der russischen Armee und des russischen Volkes zur Verteidigung ihrer Souveränität, Sicherheit und territorialen Integrität stets unterstützen und ermutigen, ganz im Sinne des Vertrages über die umfassende strategische Partnerschaft zwischen der DVRK und Russland", sagt Kim bei einem Besuch des Verteidigungsministeriums anlässlich des Gründungstages der Volksarmee.

DVRK steht für die Demokratische Volksrepublik Korea, den offiziellen Namen Nordkoreas. Südkorea hatte im vergangenen Monat vermutet, Nordkorea bereite die Entsendung weiterer Soldaten nach Russland vor. Rund 11.000 nordkoreanische Soldaten sollen bereits in dem seit drei Jahren andauernden Krieg eingesetzt worden sein.

