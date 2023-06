liveblog Krieg gegen die Ukraine + Mehrere Verletzte in Wohnhaus nach Angriff bei Dnipro + Stand: 04.06.2023 03:25 Uhr

Bei einer Explosion in einem zweigeschossigen Wohnhaus in der Nähe der Stadt Dnipro sind mindestens 20 Menschen verletzt worden. Kiew meldet erneut Luftangriffe. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog.

Luftabwehrsysteme haben erneut Angriffe in der Nähe von Kiew abgewehrt, teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt über den Messaging-Kanal Telegram mit. Zeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters, dass in der Gegend um Kiew mehrere Explosionen zu hören gewesen seien, die sich anhörten, als hätten Abwehranlagen Ziele getroffen. In der gesamten Ukraine herrschte Fliegeralarm.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Nach einem russischen Angriff in einem Vorort der ukrainischen Millionenstadt Dnipro haben Rettungskräfte zahlreiche Verletzte aus den Trümmern eines zerstörten Wohnhauses gezogen. Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte in Kiew mit: "Wieder hat Russland gezeigt, dass es ein Terrorstaat ist. Leider sind Menschen unter den Trümmern." Die Behörden meldeten 20 Verletzte, darunter auch Kinder. Davor war von 13 Verletzten die Rede gewesen. Der Staatschef veröffentlichte ein Video, auf dem das völlig zerstörte zweistöckige Gebäude zu sehen war. Einsatzkräfte suchten nach Überlebenden.

