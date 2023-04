Chinas Verteidigungsminister Li hat bei seinem Moskau-Besuch das Ziel einer engeren Zusammenarbeit betont. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz fordert mehr Unterstützung für die Ukraine. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Li: China will Zusammenarbeit mit Russland verstärken

China will nach Aussagen von Verteidigungsminister Li Shangfu die Zusammenarbeit mit Russland verstärken. Dies solle auch eine enge strategische Kommunikation zwischen den Streitkräften beider Länder umfassen, berichtete der staatliche Sender CCTV News. "China ist bereit, mit Russland zusammenzuarbeiten, um neue Beiträge zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität in der Welt und der Region zu leisten", sagte der Li dem Bericht zufolge. Chinas Verteidigungsminister, der am Sonntag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentraf, sagte zudem, China wolle auch die multilaterale Koordinierung und Zusammenarbeit mit Russland verstärken.