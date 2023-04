Die Ukraine verlangt bereits auf dem Weg zum angestrebten NATO-Beitritt wirksame Sicherheitsgarantien. Nach Polen setzt auch Ungarn die Einfuhr ukrainischen Getreides aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj fordert NATO-Perspektive

Der ukrainische Präsident hat Wolodymyr Selenskyj "wirksame Sicherheitsgarantien" für sein Land auf dem Weg zu einem NATO-Beitritt gefordert. Diese brauche es "schon vor unserem Beitritt zum Bündnis", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Selenskyj hatte im Herbst 2022 einen beschleunigten Beitritt seines Landes in das westliche Militärbündnis beantragt. Voraussetzung für einen NATO-Beitritt ist aber, dass der Beitrittskandidat nicht in internationale Konflikte und Streitigkeiten um Grenzverläufe verwickelt sein darf. Der nächste NATO-Gipfel findet im Juli in Litauen statt.