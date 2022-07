Nach den Worten von Präsident Selenskyj rückt die ukrainische Armee nach und nach in die besetzte Region Cherson vor. Bundestagsvize Göring-Eckardt fordert Alternativen zum Panzer-Ringtausch. Die Entwicklungen im Liveblog.

Selenskyj: Ukrainische Armee rückt in Cherson ein

Ukrainische Streitkräfte rücken nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj nach und nach in die östliche Region Cherson ein, die Anfang des Kriegs von russischen Soldaten eingenommen wurde. "Die Besetzer haben versucht, dort Fuß zu fassen - aber was hat hat es ihnen geholfen? Das ukrainische Militär rückt etappenweise in die Region ein", sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft.