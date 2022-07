++ Russland meldet Explosionen in Belgorod ++

Mindestens drei Tote und zerstörte Häuser durch Explosionen in Belgorod meldet der Gouverneur der Region. Vor einen Treffen potenzieller Geberländer bittet der ukrainische Präsident Selenskyj um Hilfe beim Wiederaufbau. Alle Entwicklungen zum Ukraine-Krieg im Liveblog.

Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

"Die Gründe für den Vorfall werden derzeit untersucht", schreibt Gladkow. "Vermutlich hat das Luftabwehrsystem funktioniert." Die Behörden südrussischer Regionen haben in der Vergangenheit wiederholt Vorfälle gemeldet, bei denen es sich nach ihrer Darstellung um Angriffe aus der Ukraine gehandelt haben soll.

In der russischen Stadt Belgorad nahe der ukrainischen Grenze hat es nach Angaben des regionalen Gouverneurs, Wjatscheslaw Gladkow, mehrere Explosionen gegeben. Auf der Nachrichten-App Telegram teilte er mit, dass mindestens drei Menschen getötet worden seien. Mehrere Häuser sollen zerstört oder beschädigt worden sein. Zudem berichtete er von einem Brand in einem Wohnhaus.

Selenskyj fordert internationale Hilfe für Wiederaufbau

Nach mehr als vier Monaten Krieg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj internationale Hilfe beim Wiederaufbau seines Landes gefordert. Es ist notwendig, nicht nur alles zu reparieren, was die Besatzer zerstört haben, sondern auch eine neue Grundlage für unser Leben zu schaffen: sicher, modern, komfortabel, barrierefrei", sagte er in einer Ansprache. Dies erfordere "kolossale Investitionen, Milliarden, neue Technologien, bewährte Verfahren, neue Institutionen und natürlich Reformen".

Der ukrainische Staatschef verwies in diesem Zusammenhang auch auf ein Treffen von 40 potenziellen Geberländern am Montag im schweizerischen Lugano. Die ukrainische Regierung will bei der Veranstaltung erstmals ihre Prioritäten für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vorstellen.