Liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ OSZE sorgt sich um gefangene Mitarbeiter ++ Stand: 24.04.2022 02:04 Uhr

Die OSZE hat sich besorgt über die Sicherheit ihrer Mitarbeiter geäußert, die im Donbass gefangen genommen wurden. Polens Ministerpräsident Morawiecki fordert härtere Sanktionen gegen Russland. Die Entwicklungen im Liveblog.

Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol wieder gescheitert Am Samstag ist nach ukrainischen Angaben ein weiterer Versuch gescheitert, Zivilisten aus der Stadt Mariupol zu evakuieren. Russische Soldaten hätten Frauen, Kindern und älteren Männern nicht erlaubt, in die Busse zu steigen, die sie in die mehr als 200 Kilometer entfernte, von der Ukraine kontrollierte Stadt Saporischschja bringen sollten, schrieb Petro Andryuschtschenko, ein Berater des Mariupoler Bürgermeisters, auf Telegram. "Um elf Uhr versammelten sich mindestens 200 Bewohner von Mariupol nahe dem Shoppingzentrum Port City und warteten auf eine Evakuierung", hieß es in dem Post. "Das russische Militär fuhr zu den Bewohnern von Mariupol und forderte sie auf wegzugehen, weil es jetzt Artilleriebeschuss geben wird." Gleichzeitig hätten russische Busse in nur 200 Meter Entfernung aber sehr wohl Flüchtlinge an Bord genommen. Denjenigen, die einstiegen, sei gesagt worden, dass sie in Gebiete unter Kontrolle der pro-russischen Rebellen gebracht werden würden und es keine andere Möglichkeit gebe auszusteigen, schrieb Andryuschtschenko. Unabhängig können seine Angaben nicht überprüft werden. Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Ukraine: Zwei weitere russische Raketen bei Odessa abgeschossen Wenige Stunden nach dem russischen Raketenangriff auf Odessa hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben zwei weitere Marschflugkörper abgeschossen, die auf den Hafen der Stadt zielten. Die Raketen seien am Samstagabend von einem Schiff im Schwarzen Meer abgefeuert worden, schrieb die Südgruppe der ukrainischen Streitkräfte bei Facebook. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Zuvor hatte Russland Odessa am Samstag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit sieben Raketen angegriffen, von denen zwei abgeschossen worden seien. Selenskyj zufolge wurde unter anderem ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen, acht Menschen starben, darunter ein dreimonatiges Kind. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, es sei ein Logistikterminal auf einem Militärflugplatz getroffen worden, in dem eine "große Lieferung" Waffen aus den USA und Europa gelagert habe. Krieg gegen die Ukraine Tote bei Luftangriffen auf Odessa Bei Luftangriffen auf die südliche Hafenstadt sind laut Ukraine mindestens acht Menschen getötet worden.

Buschmann: Kriegsverbrechen in der Ukraine beschäftigen auch deutsche Justiz Mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine beschäftigen auch die deutsche Justiz. "Wir haben hier erfolgreich syrische Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt. Nach diesem Muster gehen wir jetzt auch vor", sagte Bundesjustizminister Marco Buschmann dem Fernsehsender Phoenix. Der Generalbundesanwalt sichere derzeit entsprechende Beweise. "Das Strukturermittlungsverfahren, wo man Beweismittel sichert und auch herausarbeitet, wer wo welche Verbrechen begangen hat, ist schon begonnen worden", sagte der FDP-Politiker. Demnach werden etwa Zeugenaussagen aufgenommen und Fotos und Videos gesammelt und gesichtet. Buschmann bat Flüchtlinge aus der Ukraine, die Zeuge oder selbst Opfer geworden sind, sich bei deutschen Behörden zu melden. "Es ist wichtig, dass wir möglichst schnell an viele Informationen kommen, dann Straftäter ermitteln und wenn wir ihrer habhaft werden, sie dann auch in Deutschland vor Gericht stellen", sagte der FDP-Politiker.

Polen hat bislang Waffen im Wert von 1,5 Milliarden Euro an Ukraine geliefert Polen hat der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffs Waffen im Wert von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro geliefert. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki nannte nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in Krakau die Summe von sieben Milliarden Zloty. "Diese Ausrüstung rettet die ukrainische, polnische und europäische Souveränität", erklärte er. Nach polnischen Angaben hat Warschau unter anderem Panzerabwehrraketen, Luftabwehrraketen, Mörser, Munition und Drohnen in die Ukraine geschickt. 40 Panzer sowie etwa 60 gepanzerte Transporter sollen laut polnischen Medien ebenfalls ins Nachbarland geliefert worden sein. Die Regierung hat dies bislang nicht offiziell bestätigt.

Paus: Mehr Geflüchtete an Schulen und Kitas einsetzen Die designierte Bundesfamilienministerin Lisa Paus dringt darauf, Geflüchteten aus der Ukraine die Arbeit an deutschen Schulen und Kitas zu erleichtern. "Viele Ukrainerinnen, die kommen, sind bestens qualifiziert. Eine Hürde ist aber die Anerkennung der qualifizierenden Abschlüsse", sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das werde ich kurzfristig mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Bund und auf der Länderebene besprechen. Ich finde: Da muss deutlich mehr gehen." Paus mahnte, digitale Unterrichtsangebote auf Ukrainisch sollten den regulären Unterricht in Deutschland nicht ersetzen. "Wir müssen alles tun, damit die Integration gelingt", sagte sie. "Die geflüchteten Kinder sollen wissen, dass sie hier willkommen sind. Kontakt zu Gleichaltrigen ist da enorm wichtig." Zugleich warnte die Ministerin davor, Geflüchtete könnten Opfer von Menschenhandel werden. "Da hat es einzelne Fälle gegeben, über die ich auch künftig im engen Austausch mit den Sicherheitsbehörden sein werde", sagte sie. "Der Staat muss entschieden eingreifen, wenn Menschenhändler die Not von Geflüchteten ausnutzen."

OSZE sorgt sich um in Ostukraine gefangen genommene Mitarbeiter Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sorgt sich nach eigener Aussage um Mitarbeiter, die im Donbass in der Ostukraine gefangen genommen wurden. Es handle sich um Ukrainer, die gemeinsam mit internationalen Beobachtern der OSZE in der Region tätig waren, gab die Organisation in Wien bekannt. Die Vertreterin Großbritanniens bei der OSZE, Deirdre Brown, hatte am Freitag berichtet, dass russische Einheiten OSZE-Personal gefangen genommen hätten. Außerdem seien OSZE-Mitarbeiter im Donbass Drohungen von prorussischen Separatisten ausgesetzt. "Die OSZE nutzt alle verfügbaren Kanäle, um die Freilassung ihrer Mitarbeiter zu erwirken", hieß es von der Organisation. Wegen der heiklen Situation wollte die OSZE keine Details zu den Gefangenen nennen. Die OSZE hatte Ende Februar beschlossen, ihre Mission angesichts der russischen Invasion vorübergehend zu beenden und ihr unbewaffnetes internationales Team außer Landes zu bringen. Die Beobachter hatten vor allem die Aufgabe, in der Ostukraine die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten zu überwachen.

Ukraine spricht von Zwangsrekrutierung in besetzten Gebieten Die Ukraine wirft russischen Truppen eine Zwangsrekrutierung von Einwohnern in besetzten Gebieten vor. Neben jungen Menschen seien davon in den Regionen Cherson, Saporischja und Charkiw speziell auch Mediziner betroffen, schrieb die ukrainische Militäraufklärung bei Facebook. So sei medizinisches Personal aus der Stadt Wowtschansk im Gebiet Charkiw unter Androhung von Hinrichtungen gezwungen worden, russische Soldaten an der Front zu behandeln. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Im Gebiet Saporischja suchten russisches Militär und Geheimdienstler nach Personen im Wehrpflichtigen-Alter, schrieb die Militäraufklärung weiter. Es heiße, dass sie russische Einheiten verstärken sollen. Das britische Verteidigungsministerium betonte dazu in seinem Update über die Lage in der Ukraine am Samstag, dass jede Einberufung von Einwohnern besetzter Gebiete gegen die vierte Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten verstoße.

Morawiecki fordert härtere Sanktionen und spricht von Völkermord Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat bei einem Besuch seines ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal in Krakau für härtere Sanktionen gegen Russland geworben. Er und Schmyhal seien sich einig, dass die derzeitigen Strafmaßnahmen nicht ausreichten, schrieb Morawiecki im Anschluss auf Facebook. Das sei offensichtlich, wenn man sich Russlands Währung, Staatsanleihen und Inflation anschaue. Die internationale Gemeinschaft müsse mehr tun und die Ukraine auch militärischer stärker unterstützen. Der Ministerpräsident gab bekannt, dass die beiden Länder ein Abkommen zur engeren Zusammenarbeit im Bahntransport unterzeichnet haben. Das solle der Ukraine helfen, den Handel mit dem Ausland aufrechtzuerhalten, auch wenn ukrainische Häfen blockiert sind. Morawiecki zeigte sich besonders erschüttert von der Lage in Mariupol, wo Zivilisten in den unterirdischen Gängen des belagerten Stahlwerks Azovstal unter fürchterlichen Bedingen ausharrten. "In Mariupol wollen Soldaten - oder besser gesagt russische Verbrecher - Frauen und Kinder verhungern lassen. Sie warten, bis ihnen das Wasser ausgeht. Was für eine Strategie ist das? Das ist kein Krieg. Das ist Völkermord."