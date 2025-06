liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Massive russische Angriffe auf Charkiw ++ Stand: 07.06.2025 05:51 Uhr

Die Großstadt Charkiw im Osten der Ukraine war in der Nacht Ziel massiver russischer Luftangriffe. US-Präsident Trump hat noch nicht über mögliche neue Sanktionen gegen Russland entschieden. Die Entwicklungen im Liveblog.

Bei einem großangelegten russischen Luftangriff auf die ukrainische Großstadt Charkiw ist nach Angaben der dortigen Behörden mindestens ein Menschen getötet worden. Bürgermeister Ihor Terechow sprach im Onlinedienst Telegram vom größten Angriff auf die Stadt im Nordosten der Ukraine seit Kriegsbeginn.

Russland setze dabei Raketen und Drohnen ein, innerhalb von eineinhalb Stunden seien mindestens 40 Explosionen zu hören gewesen. Bei einem Einschlag in ein Wohngebäude sei ein Menschen getötet worden, erklärte Terechow weiter. Regionalgouverneur Oleh Synegubow sprach zudem von sieben Verletzten.

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die ostukrainische Stadt Charkiw hat es in der Nacht Berichten zufolge mehrere Opfer gegeben. An verschiedenen Orten in der zweitgrößten Stadt des Landes schlugen demnach sogenannte Kamikaze-Drohnen, Raketen und Gleitbomben, wie die Nachrichtenagentur RBK-Ukraine unter Berufung auf Behördenangaben berichtete. Infolge der Angriffe, die am frühen Morgen andauerten, seien mehrere Brände ausgebrochen.

Bei den heftigen russischen Luftangriffen auf die Ukraine in der Nacht zum Freitag sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sechs Menschen getötet worden. Drei davon seien bei Rettungseinsätzen angegriffen worden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. 80 Menschen seien in der Hauptstadt Kiew und an anderen Orten verletzt worden. Einige Einwohner seien immer noch unter Trümmern verschüttet.

Das russische Verteidigungsministeriums behauptet, die Streitkräfte hätten bei den Angriffen ausschließlich militärische Ziele im Visier gehabt. Diese seien die Vergeltung für "terroristische Handlungen" der Ukraine gegen Russland.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch nicht darüber entschieden, ob er den Vorschlägen des US-Senats folgen und weitere Sanktionen gegen Russland verhängen werde. Das sagte er vor Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One.