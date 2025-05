liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Klitschko meldet Angriff auf Kiew ++ Stand: 24.05.2025 02:40 Uhr

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Klitschko von einem kombinierten Drohnen- und Raketenangriff erschüttert worden. Nach einem russischen Angriff auf Odessa steigt die Zahl der Toten auf zwei.

Nach dem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht ist die Zahl der Verletzten auf mindestens acht gestiegen. Das teilte Militärverwalter Timur Tkatschenko mit. Die Rettungsdienste seien weiter im Einsatz.

Bei dem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und deren Umgebung sind in der Nacht mindestens zwei Menschen verletzt worden. Sie seien von herabfallenden Trümmern abgeschossener Drohnen getroffen worden. Militärverwalter Timur Tkatschenko berichtete zudem auf Telegram, in zwei Bezirken seien Brände in Wohnhäusern ausgebrochen. Die Rettungsdienste seien im Einsatz.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach Angaben des Bürgermeisters Vitali Klitschko in der Nacht von einem kombinierten Drohnen- und Raketenangriff erschüttert worden. Klitschko teilte das auf Telegram mit und befahl den Einsatzkräften, sich in den westlich des Stadtzentrums gelegenen Stadtteil Swjatoschynski zu begeben. Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Reuters, dass es eine Reihe von Explosionen die Stadt gegeben habe.

Nach einem russischen Angriff mit zwei ballistischen Raketen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa ist die Zahl der Toten auf zwei gestiegen. Einer sei ein Hafenmitarbeiter gewesen, der zweite ein 71-Jähriger, teilte Gebietsgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Zuvor war die Rede von einem Toten und acht Verletzten, darunter vier Schwerverletzten, gewesen.

Bei einem Telefonat mit Chinas Staatschef Xi hat sich Bundeskanzler Merz für eine Waffenruhe in der Ukraine eingesetzt. Russland und die Ukraine haben jeweils 390 gefangene Soldaten und Zivilisten getauscht.