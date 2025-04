liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russland meldet ukrainischen Rückzug aus Kursk ++ Stand: 26.04.2025 13:15 Uhr

Nach Kremlangaben sind alle ukrainischen Soldaten aus der russischen Region Kursk vertrieben. In der Nacht gab es wieder russische Drohnenangriffe mit Toten und Verletzten.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Kiew arbeitet laut Medienbericht eigenen Friedensplan aus

Ukraine meldet russische Drohnenangriffe

Trump sieht Einigkeit bei Kernpunkten für möglichen Friedensvertrag

Das russische Militär hat nach Angaben des Kremls alle ukrainischen Soldaten aus der russischen Region Kursk vertrieben. Das erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Generalstabschef Waleri Gerassimow habe Präsident Wladimir Putin die Nachricht bei einem Treffen übermittelt, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax Peskow. Von ukrainischer Seite liegt bisher keine Bestätigung vor.

Bei einem Drohnenangriff auf ein neunstöckiges Wohnhaus in der Stadt Kamjanske in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk ist ein Mensch gestorben. Vier weitere seien bei dem Angriff in der Nacht verletzt worden, darunter ein 11-jähriges Mädchen, teilte der Militärgouverneur der Region, Serhij Lyssak, am Samstag auf Telegram mit. Wohnungen hätten gebrannt, außerdem seien Autos beschädigt worden. Auch in anderen Gebieten gab es demnach Verletzte und Schäden durch russische Drohnenangriffe.

Zuvor hatte es am Freitagabend nach Lyssaks Angaben auch einen Angriff auf die Stadt Nikopol gegeben, die sich in der Nähe der Frontlinie befindet. Ein 46-jähriger Mann starb demnach an Verletzungen. Luftalarm gab es am Abend und in der Nacht in mehreren Regionen des Landes, darunter in der Oblast Kiew.

Als Antwort auf US-Pläne für eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Kiew einem Medienbericht zufolge nun einen Gegenvorschlag ausgearbeitet, der Raum für mögliche Kompromisse lässt. So werde in dem Plan, der der New York Times vorliegt, etwa nicht erwähnt, dass die Ukraine das gesamte von Russland beschlagnahmte Territorium vollständig zurückerhält. Auch werde laut der Zeitung nicht auf einen NATO-Beitritt der Ukraine bestanden.

Dies sind zwei Punkte, die bisher von ukrainischer Seite als nicht verhandelbar galten. In dem ukrainischen Plan soll es nun lediglich heißen: "Der Beitritt der Ukraine zur NATO hängt vom Konsens zwischen den Mitgliedern des Bündnisses ab", schreibt die Zeitung.

Bei Gesprächen über ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine sind nach Angaben von US-Präsident Donald Trump die meisten wichtigen Punkte für eine Einigung erzielt worden. "Sie sind einer Einigung sehr nahe, und die beiden Seiten sollten sich jetzt auf höchster Ebene treffen, um sie abzuschließen", schrieb er in einem Beitrag auf Truth Social.

Eine aus Russland abgefeuerte nordkoreanische Rakete soll US-Bauteile enthalten haben, meldet die Ukraine. Nach Ansicht von US-Präsident Trump bleibt die ukrainische Halbinsel Krim russisch kontrolliert.