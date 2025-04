liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew: Mehr als 50 Drohnen abgeschossen ++ Stand: 05.04.2025 08:52 Uhr

Die Ukraine hat in der Nacht nach eigenen Angaben 51 russische Drohnen abgeschossen. Laut dem deutschen Reservistenverband braucht die Bundeswehr etwa eine Million Reservisten, um das Land verteidigen zu können.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Kiew: 51 russische Drohnen abgeschossen

Reservistenverband fordert Politik zum Handeln auf

Die ukrainische Luftverteidigung hat nach Angaben aus Kiew 51 von 92 Drohnen abgeschossen, die Russland in der Nacht zum Samstag bei Angriffen auf die Ukraine eingesetzt hat. In einer Erklärung hieß es, 31 weitere russische Drohnen seien "verloren" gegangen - dies bedeutet üblicherweise, dass das Militär elektronische Kriegsführung einsetzt, um sie abzufangen oder zu blockieren. Schäden wurden in den Regionen Kiew, Zhytomyr, Sumy und Dnipropetrovsk verzeichnet.

Die Zahl der Toten und Verletzten nach einem russischen Raketenangriff auf die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj steigt. Nach ukrainischen Angaben sind 18 Menschen getötet worden. Darunter seien neun Kinder, erklärte der örtliche Gouverneur. 61 Menschen seien bei dem Angriff auf Krywyj Rih verletzt worden, darunter zwölf Kinder. Zuvor war von 14 Toten die Rede gewesen.

Der Präsident des Reservistenverbands, Patrick Sensburg, hält für die Landesverteidigung eine Zahl von einer Million Reservisten für nötig. Um Deutschland in der Fläche zu verteidigen, bräuchte man 300.000 bis 350.000 Soldaten, sagte Sensburg dem Nachrichtenportal t-online. "Die Zahl der Reservisten müsste um das Dreifache sein, also rund knapp eine Million."

Er fügte hinzu: "Wir brauchen ein Massen-Heer, um in einem möglichen Krieg zu bestehen." Sensburg verwies auf NATO-Berechnungen, wonach bei einem möglichen Krieg an der Ostflanke 5000 Soldaten täglich sterben könnten. "Ich hätte als Soldat in der aktiven Truppe ein schlechtes Gefühl, wenn keine Reservisten in der Nähe wären", sagte er. "Denn wenn ich von 5000 Toten ausgehe und danach rückt niemand mehr nach, kann ich ausrechnen, wie lange es dauert, bis die Front einbricht."

Der Präsident des Reservistenverbands kritisierte auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, dessen Wehrdienst-Modell im ersten Jahr 5000 freiwillige Wehrdienstleistende einplant. Das sei "illusorisch" und eine "viel zu kleine Zahl", sagte Sensburg.

Das ukrainische Militär erklärt am frühen Morgen, Russland verbreite falsche Informationen über den Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Krywyj Rih. "Die Rakete hat ein Wohngebiet mit einem Spielplatz getroffen", schrieb der Generalstab des Militärs in einer Erklärung auf Telegram. Russland hatte zuvor behauptet, eine Gruppe ukrainischer Soldaten mit ausländischen Ausbildern getroffen zu haben. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden bei dem Angriff mindestens 14 Menschen getötet, darunter sechs Kinder.

Laut Präsident Selenskyj sollen Arbeitsgruppen die Bildung einer internationalen Truppe zur Sicherung einer Waffenruhe vorbereiten. Der innere Kreis um US-Präsident Trump rät ihm offenbar vorerst von einem Telefonat mit Kremlchef Putin ab.