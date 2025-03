liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Kiew dankt für deutsche Militärhilfe ++ Stand: 22.03.2025 09:36 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj und Außenminister Sybiha haben sich für die deutsche Militärhilfe bedankt. Einem Zeitungsbericht zufolge erwägt China eine Teilnahme an möglichen Friedenstruppen in der Ukraine.

Die neusten Entwicklungen:





Bei ukrainischen Drohnenangriffen auf mehrere russische Gebiete sind nach Angaben aus Moskau sechs Menschen verletzt worden. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, wurden in der Nacht über den Regionen Woronesch, Belgorod, Rostow, Wolgograd und Astrachan 47 Drohnen "zerstört oder abgefangen". In Rostow wurden demnach mehrere Wohnungen beschädigt. In Gorlowka in der teilweise von Russland besetzten ostukrainischen Region Donezk wurde örtlichen Behörden zufolge ein Feuerwehrauto getroffen.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Deutschland für das Milliarden-Hilfspaket im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg gedankt. Deutschland liefere genau das, was helfe, Leben in der Ukraine zu retten, sagte er laut einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung. Sein ausdrücklicher Dank gelte Kanzler Olaf Scholz und dessen wahrscheinlichem Amtsnachfolger Friedrich Merz. "Danke, Deutschland!", schrieb Selenskyj auf Deutsch.

"Die zusätzliche Militärhilfe wird dazu beitragen, unsere Fähigkeiten in den Bereichen Luftverteidigung, Artillerie, Drohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Minenräumgeräte und anderen Bereichen zu stärken", sagte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf der Plattform X.

Südkoreas Außenminister Cho Tae Yul hat ein Ende der militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland gefordert. Nordkorea dürfe für sein Fehlverhalten bei den Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht belohnt werden, sagt Cho.

Dem Minister zufolge sei es wichtig, dass Südkorea, Japan und China die UN-Sanktionen gegen Nordkorea gewissenhaft umsetzen. Die Länder müssten sich darum bemühen, nordkoreanische Provokationen zu stoppen und eine vollständige Denuklearisierung des Landes herbeizuführen. Cho traf sich in Tokio mit seinen Amtskollegen aus China und Japan. Es war das erste Treffen dieser Art seit 2023.

China erwägt einem Zeitungsbericht zufolge die Teilnahme an möglichen Friedenstruppen in der Ukraine. Chinesische Diplomaten hätten in Brüssel sondiert, ob ein solcher Schritt aus Sicht der Europäer vorstellbar und möglicherweise sogar wünschenswert wäre, berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute EU-Diplomatenkreise.

"Die Einbindung Chinas in eine 'Koalition der Willigen' könnte die Akzeptanz von Friedenstruppen in der Ukraine durch Russland möglicherweise steigern", heißt es in Brüsseler Diplomatenkreisen. In jedem Fall sei die Angelegenheit aber "heikel".

Laut Präsident Selenskyj wäre eine Mission der Vereinten Nationen keine ausreichende Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Während des russischen Angriffskriegs sind nach UN-Angaben bislang mindestens 669 Kinder getötet und 1.833 verletzt worden.