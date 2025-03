liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Weiter Kämpfe im Gebiet Kursk ++ Stand: 15.03.2025 08:07 Uhr

Im Gebiet Kursk werden weitere Gefechte zwischen russischen und ukrainischen Streitkräften gemeldet. Der britische Premier Starmer ruft Verbündete dazu auf, Russland mit wirtschaftlichem Druck in Verhandlungen über einen Frieden zu zwingen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Die ukrainische Flugabwehr hat nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht 130 von 178 russischen Drohnen zerstört. Weitere 38 Drohnen seien "verlorengegangen", was auf elektronische Störsender hindeutet. Zudem hätten die russischen Streitkräfte zwei ballistische Raketen abgefeuert, hieß es weiter.

Russlands Streitkräfte kämpfen nach Gebietsgewinnen in der russischen Region Kursk weiter um eine Rückeroberung aller von ukrainischen Truppen kontrollierten Flächen. In den wieder eingenommenen Gebieten habe man damit begonnen, Minen und Blindgänger unschädlich zu machen, teilte der geschäftsführende Gouverneur des Gebiets Kursk, Alexander Chinstein, über Telegram mit.

Der ukrainische Generalstab hatte zuvor Behauptungen zurückgewiesen, in Kursk seien Tausende Soldaten eingekesselt - so hatte es neben der russischen Seite auch US-Präsident Donald Trump zuletzt dargestellt. Während das russische Verteidigungsministerium von einer Rückeroberung der Stadt Sudscha berichtete, gab es dafür von ukrainischer Seite keine Bestätigung. Der ukrainische Generalstab meldete vielmehr zahlreiche Gefechte in der Region Kursk.

In Sudscha sei eine Angestellte eines Kulturzentrums bei einem Angriff der ukrainischen Streitkräfte getötet worden, teilte Chinstein weiter mit. Zwei Menschen seien verletzt worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

US-Präsident Donald Trump ist zuversichtlich, dass Russland einer Waffenruhe in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zustimmen wird. Vertreter seines Landes hätten mit dem russischen Präsidenten gesprochen, sagte der US-Präsident vor Medienvertretern. "Die Signale aus Russland sind ziemlich gut", so Trump. Er glaube, dass Russland dem Plan einer 30-tägigen Waffenruhe in der Ukraine zustimmen werde.

Der britische Premierminister Keir Starmer ruft die internationalen Verbündeten dazu auf, Russland mit wirtschaftlichem Druck in Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine zu zwingen. Sie könnten nicht erlauben, dass der russische Präsident Wladimir Putin "Spiele spielt" mit dem Vorschlag der US-Regierung von Präsident Donald Trump, sagte Starmer vor einer digitalen Konferenz mit mehreren Staats- und Regierungschefs an diesem Samstag, darunter Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Die bisherige Ablehnung einer Waffenruhe zeige nur, dass Putin es mit Frieden nicht ernst meine, sagte Starmer. Der russische Präsident versuche nur, Zeit zu gewinnen. Doch die Welt brauche Taten, keine "leeren Worte" oder "sinnlosen Bedingungen".

Putin hatte die Zustimmung zur vorgeschlagenen Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine an Bedingungen geknüpft. Bislang gibt es keine Einigung. "Stellen Sie die barbarischen Angriffe auf die Ukraine ein für alle Mal ein", sagte Starmer an den Kreml gerichtet.

Ukraines Präsident Selenskyj beschreibt die Lage in der russischen Region Kursk als sehr schwierig. Zuvor hatte der ukrainische Generalstab Äußerungen über eine Einkesselung seiner Soldaten in der Region als falsch zurückgewiesen.