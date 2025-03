liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Tote bei russischem Angriff in Donezk ++ Stand: 08.03.2025 04:17 Uhr

Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind durch russischen Beschuss mindestens vier Menschen getötet worden. US-Präsident Trump will den Krieg laut seinem Außenminister Rubio "so schnell wie möglich beenden".

Die wichtigsten Entwicklungen:

US-Außenminister Marco Rubio hat seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha in einem Telefonat mitgeteilt, dass US-Präsident Donald Trump den Krieg zwischen Russland und der Ukraine so schnell es geht beenden will. "Der Minister unterstrich, dass Präsident Trump entschlossen ist, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, und betonte, dass alle Seiten Schritte unternehmen müssen, um einen nachhaltigen Frieden zu sichern", so das US-Außenministerium in einer Erklärung nach dem Telefonat.

Russland scheint seine massiven Luftangriffe auf ukrainisches Gebiet fortzusetzen und hat die Hafenstadt Odessa erneut unter Beschuss genommen. Die Drohnenattacke habe auf die Energieversorgung und zivile Infrastruktur der Stadt am Schwarzen Meer gezielt, berichteten die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform und die russische Staatsagentur Tass unter Berufung auf die Regionalverwaltung. Der Angriff habe Schäden verursacht und unter anderem ein Industriegebäude und eine Tankstelle in Brand gesetzt. Ob es Tote oder Verletzte gab, ist noch unklar.

Die Ukraine ist in den vergangen Tagen das Ziel von besonders heftigen russischen Angriffswellen geworden. Es wird befürchtet, dass die Aussetzung von US-Militärhilfen und Geheimdienstinformationen die Fähigkeit der Ukraine beeinträchtigt, Luftangriffe abzuwehren.

Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind durch russischen Beschuss in der Stadt Dobropillja mindestens vier Menschen getötet worden. Weitere 18 wurden verletzt, wie der Gouverneur des Gebiets, Wadym Filaschkin, mitteilte. Bei drei Angriffen seien vier mehrgeschossige Wohnhäuser beschädigt worden. Rettungskräfte seien auf der Suche nach weiteren Opfern.

Filaschkin rief die verbliebenen Einwohner des Gebiets erneut zur Flucht in sicherere Regionen auf. Die Frontlinie verläuft rund 20 Kilometer südlich der Bergarbeiterstadt. Frontnahe Siedlungen werden immer wieder beschossen.

US-Außenminister Marco Rubio hat mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Noël Barrot telefoniert. Dabei sei es um die Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine gegangen, teilt Rubios Ministerium mit. "Der Minister unterstrich die Entschlossenheit von Präsident Trump, durch Verhandlungen einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen, und betonte, dass die Vereinigten Staaten weiterhin mit Frankreich auf dieses Ziel hinarbeiten werden", heißt es in der Mitteilung.

