liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Selenskyj lehnt Entschuldigung bei Trump ab ++ Stand: 01.03.2025 00:46 Uhr

Nach dem Eklat im Weißen Haus hat es der ukrainische Präsident Selenskyj abgelehnt, sich bei Trump zu entschuldigen. Trump seinerseits sagte, er werde Gespräche mit Selenskyj nicht unmittelbar wieder aufnehmen.

Die wichtigsten Entwicklungen:

Selenskyj äußert sich nach Eklat in Interview

Trump will Gespräche nicht gleich wieder aufnehmen

Starmer hat mit Trump und Selenskyj gesprochen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich dem Eklat im Weißen Haus im US-Sender Fox News geäußert. Er wolle sich nicht bei US-Präsident Donald Trump entschuldigen. Auf eine entsprechende Frage in dem Interview antwortete Selenskyj: "Nein. Ich respektiere den Präsidenten, und ich respektiere das amerikanische Volk (...) und ich denke, dass wir sehr offen und sehr ehrlich sein müssen." Er wünsche sich, dass Trump mehr auf der Seite der Ukrainer stehe. Friedensgesprächen erteilte er eine Absage, so lange es keine Sicherheitsgarantien für die Ukraine gebe.

US-Präsident Donald Trump schließt eine sofortige Wiederaufnahme von Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus. "Er möchte sofort zurückkommen. Aber das geht für mich nicht", sagte Trump bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Eklat im Oval Office.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat noch am Freitag sowohl mit US-Präsident Donald Trump als auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gesprochen. Starmer freue sich darauf, "am Sonntag internationale Spitzenpolitiker, darunter auch Präsident Selenskyj, zu Gast zu haben", sagte ein Downing-Street-Sprecher. "Er behält seine unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine bei und trägt seinen Teil dazu bei, einen Weg zu einem dauerhaften Frieden zu finden, der auf Souveränität und Sicherheit für die Ukraine basiert", sagte der Sprecher in einer Erklärung.

Italiens Ministerpräsidentin Meloni hat nach dem Eklat im Weißen Haus einen sofortigen Europa-USA-Gipfel vorgeschlagen. Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine die Unterstützung Deutschlands und Europas zugesichert.