liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Trump revidiert Aussage zu Kriegsschuld ++ Stand: 22.02.2025 02:30 Uhr

US-Präsident Trump nimmt seine Behauptung , die Ukraine hätte den Krieg niemals beginnen dürfen, teilweise zurück. Der ukrainische Präsident Selenskyj appelliert an Europa, die Kraftanstrengungen für ein Ende des Krieges zu verstärken. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Trump revidiert Aussage zu Kriegsschuld

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Russland sei tatsächlich in die Ukraine einmarschiert. Am Dienstag hatte Trump noch behauptet, die Ukraine hätte den Krieg vor drei Jahren "niemals beginnen dürfen", was eine Welle der Kritik im In- und Ausland auslöste.

Als er in einem Interview mit Fox News Radio zu diesem Thema befragt wurde, räumte er nun ein, dass Russland auf Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert sei. "Russland hat angegriffen, aber sie hätten ihn nicht angreifen lassen dürfen", sagte Trump und fügte hinzu, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der damalige US-Präsident Joe Biden hätten Schritte unternehmen sollen, um die Invasion abzuwenden.

Trump sagte weiter, dass bald ein Mineralienabkommen mit der Ukraine unterzeichnen werde. Ukrainische und US-Teams würden an einem Vertragsentwurf arbeiten.

Kurz vor dem dritten Jahrestag des russischen Überfalls auf sein Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Verbündeten in Europa appelliert, ihre Kraftanstrengungen für ein Ende des Krieges in der Ukraine zu verstärken. "Europa muss und kann viel mehr tun, um sicherzustellen, dass in der Ukraine tatsächlich Frieden herrscht", sagte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videoansprache. Ein Ende des Krieges mit Russland zu erreichen, sei "möglich", da die Ukraine und ihre Partner in Europa "klare Vorschläge" hätten.

"Auf dieser Grundlage können wir die Umsetzung einer europäischen Strategie sicherstellen", sagte Selenskyj. Mit Blick auf den bisher wichtigsten Bündnispartner USA betonte er, es sei "wichtig, dass dies gemeinsam mit Amerika geschieht". Selenskyj äußerte sich nach Telefonaten mit mehreren Staats- und Regierungschefs verbündeter europäischer Länder, darunter Schweden, Tschechien und Polen. Im Zuge dessen telefonierte er am Freitag auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz.

Der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha hat erklärt, dass er mit US-Außenminister Marco Rubio über einen "ergebnisorientierten Dialog zwischen der Ukraine und den USA" und eine gerechte Lösung des seit fast drei Jahren andauernden Krieges mit Russland gesprochen.habe. "Vor dem dritten Jahrestag der umfassenden Aggression Russlands habe ich den starken Willen der Ukraine unterstrichen, einen umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen - einen Frieden, der die Ukraine und die USA stärken wird", schrieb er auf der Plattform X.

US-Präsident Trump hält die Teilnahme von Präsident Selenskyj bei Verhandlungen über das Schicksal der Ukraine für irrelevant. Kanzler Scholz versprach der Ukraine anhaltende Unterstützung.