liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Litauen kappt Stromnetzverbindung zu Russland ++ Stand: 08.02.2025 08:09 Uhr

Als erster der drei baltischen Staaten hat Litauen seine Stromnetzverbindung zu Russland gekappt. Kanzler Scholz kritisiert Trumps Plan, Ukraine-Hilfe an die Nutzung ihrer Seltenen Erden zu koppeln. Die Entwicklungen im Liveblog.

Drei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Litauen als erster der drei baltischen Staaten seine Stromnetzverbindung mit Russland gekappt. "Wir haben die Verbindung getrennt", sagte ein Sprecher des litauischen Netzbetreibers Litgrid. Estland und Litauen dürften in Kürze folgen.

Vorbehaltlich letzter Tests werden sich die drei Länder am Sonntag mit dem Stromnetz der EU synchronisieren, nachdem sie in der Zwischenzeit auf eigene Faust gearbeitet haben. Strom beziehen Lettland, Litauen und Estland schon seit längerem nicht mehr aus Russland.

US-Präsident Donald Trump wird eigenen Angaben zufolge in der kommenden Woche möglicherweise seinen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj treffen - zum ersten Mal seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus. "Ich werde mich wahrscheinlich nächste Woche mit Präsident Selenskyj treffen", sagte Trump vor Journalisten in Washington. Auf die Frage, ob ein solches Treffen in Washington stattfinden würde, antwortete Trump: "Es könnte in Washington sein". Der US-Präsident betonte, er werde nicht "dorthin" - nach Kiew - reisen.

Der US-Präsident erneuerte zudem seine Ankündigung, dass er ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin plane. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, den Ukraine-Krieg binnen "24 Stunden" zu beenden, inzwischen nennt er "sechs Monate" als Zeithorizont.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat US-Präsident Donald Trumps Versuch, US-Hilfe für die Ukraine an die Nutzung ihrer Seltenen Erden zu koppeln kritisiert. "Die Ukraine wird angegriffen und wir stehen ihr bei, ohne uns das bezahlen zu lassen. Das sollte die Haltung aller sein", sagte Scholz in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

