liveblog Krieg gegen die Ukraine Ukraine laut Selenskyj "bereit für Gegenoffensive" Stand: 03.06.2023 09:14 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht sein Land bereit für die Gegenoffensive zur Rückeroberung von Russland besetzter Gebiete. Indonesien hat beim einem internationalen Sicherheitsforum einen Friedensplan vorgelegt. Die Entwicklungen im Liveblog.

Der indonesische Verteidigungsminister Prabowo Subianto hat einen Friedensplan für die Ukraine vorgeschlagen. Subianto forderte Verteidigungs- und Militärbeamte aus aller Welt, die sich beim Verteidigungstreffen des Shangri-La-Dialogs in Singapur versammelt haben, auf, eine Erklärung abzugeben, in der eine Einstellung der Feindseligkeiten gefordert wird. Er schlug einen Mehrpunktplan vor, der einen Waffenstillstand "an den derzeitigen Positionen beider Konfliktparteien" und die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone vorsieht. Die entmilitarisierte Zone sollte von einer von den Vereinten Nationen stationierten Friedenstruppe beobachtet und überwacht werden, sagte Subianto und fügte hinzu, dass ein UN-Referendum abgehalten werden sollte, "um die Wünsche der Mehrheit der Bewohner der verschiedenen umstrittenen Gebiete objektiv zu ermitteln".

Beim Sicherheitsforum Shangri-La in Singapur nehmen auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sowie sein US-Amtskollege Lloyd Austin teil.

Die Ukraine ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj bereit, ihre lang erwartete Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete zu starten. In einem Interview mit dem "Wall Street Journal" sagte Selenskyj: "Wir glauben fest daran, dass wir Erfolg haben werden". Er wisse nicht, wie lange die Offensive dauern und wie sie sich entwickeln werde. "Aber wir werden es schaffen, und wir sind bereit." Die Regierung in Kiew hofft, dass eine Gegenoffensive zur Rückeroberung von Territorium die Dynamik des seit 15 Monaten dauernden Krieges verändern wird. Selenskyj hatte letzten Monat gesagt, die Ukraine müsse auf die Ankunft weiterer westlicher Panzerfahrzeuge warten, bevor sie die Gegenoffensive starten könne.

In der russischen Grenzregion Belgorod hat es nach Behördenangaben erneut massiven Beschuss von ukrainischer Seite gegeben. Zwei Menschen seien getötet und sechs weitere verletzt worden. Nahe der Grenzstadt Waluiki seien in einem Dorf schwere Geschosse auf einem Privatgrundstück eingeschlagen, teilte Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow am Freitagabend mit. Unter den Verletzten seien zwei Kinder. Er veröffentlichte zudem ein Foto von einem brennenden Grundstück. Gladkow sprach von einer unsicheren Lage in der Region durch den seit Tagen andauernden Beschuss.

Besonders betroffen von dem Artilleriefeuer war den russischen Angaben zufolge die Grenzstadt Schebekino, aus der viele Menschen geflohen seien. Es sei weiter nicht sicher, dorthin zurückzukehren, sagte Gladkow. Das russische Verteidigungsministerium hatte mitgeteilt, in der Region seien bereits mehr als 120 ukrainische "Terroristen" und "Saboteure" getötet worden. Die Ukraine weist eine direkte Verantwortung für die Angriffe zurück. Russland greift das Nachbarland auch von Belgorod aus seit mehr als 15 Monaten an.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei einem Europafest der SPD lautstark gegen Störer gewehrt und die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Eine Gruppe schrie unter anderem "Kriegstreiber", "Frieden schaffen ohne Waffen", "Hau ab!". "Liebe Schreihälse", rief Scholz vor der Stadthalle in Falkensee bei Berlin. Putin sei "der Kriegstreiber", "der hier von euch ausgeschrien wird, wenn ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet". Der Kanzler machte deutlich, dass er keine Alternative zur Unterstützung für die Ukraine auch mit Waffen sieht.

Die Ratingagentur Moody's drückt ihre Bewertung für die Kreditwürdigkeit von Belarus noch tiefer in den Ramsch-Bereich. Die Bonitätsnote werde auf "C" von zuvor "CA" zurückgenommen, teilte Moody's mit. Der Ausblick sei "stabil" nach zuvor "negativ". Grund seien die Sanktionen des Westens gegen das Land im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Die Strafmaßnahmen dürften dem Wachstumspotential des Staats langfristig schaden.

