++ Zahl der Opfer in Krywyj Rih steigt ++

Einem Medienbericht zufolge klagen immer mehr russische Oligarchen vor dem EU-Gerichtshof gegen die westlichen Sanktionen. Laut ukrainischen Angaben ist die Zahl der Toten durch den Beschuss in Krywyj Rih gestiegen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Ukraine: Zahl der Toten durch Beschuss in Krywyj Rih gestiegen

Nach dem russischen Raketenbeschuss eines Wohngebäudes im zentralukrainischen Krywyj Rih ist die Zahl der Toten nach örtlichen Angaben auf drei gestiegen. Mindestens 13 weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Vizechef der Notfalldienste der Stadt, Igor Karelin, mit. Einsatzkräfte durchkämmten mithilfe von Spürhunden die Trümmer des Wohngebäudes, in dessen oberen Stockwerken ein Loch klaffte. In Krywyj Rih - der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj - saßen zudem fast 600 Bergarbeiter wegen der Raketeneinschläge unter Tage fest. Am Abend meldete Bürgermeister Oleksandr Wilkul, dass alle gerettet worden seien. Etliche Anlagen der Energieinfrastruktur der Stadt seien jedoch zerstört.