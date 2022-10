Die ukrainischen Behörden haben ein Massengrab in der Stadt Lyman entdeckt. Die Ukraine bekommt vom IWF 1,3 Milliarden Dollar wegen der Lebensmittelkrise. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Gouverneur: Ukrainische Behörden entdecken Massengrab in der Stadt Lyman

In der kürzlich von ukrainischen Truppen zurückeroberten Stadt Lyman haben nach Angaben des zuständigen Gouverneurs Behörden ein Massengrab entdeckt. Es sei unklar, wie viele Tote darin lägen, teilt Pawlo Kyrylenko in einem Online-Post mit. Die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Polizeibeamten, dass in dem Grab 180 Leichen seien. Ukrainische Streitkräfte hatten die Stadt Lyman am Samstag zurückerobert.