Der ukrainische Präsident Selenskyj ist "schockiert" über Israel, weil das Land keine Raketenabwehrsysteme liefert. Indien will während seines G20-Vorsitzes neutral bleiben. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Neues Führungskommando warnt vor hybrider Einflussnahme

Der Befehlshaber des neuen Führungskommandos der Bundeswehr für das Inland, Carsten Breuer, sieht Versuche einer gezielten Destabilisierung als größte Herausforderung. Als "worst case" für das Territoriale Führungskommando betrachte er eine hybride Einflussnahme auf die Sicherheitsarchitektur Deutschlands, sagte der Generalleutnant der Nachrichtenagentur dpa, bevor die neue, zentrale Befehlsstelle am Montag in Berlin in Dienst gestellt wird.

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage nach dem russischen Angriff in der Ukraine hatte die Verteidigungsministerin entschieden, die Führung der Streitkräfte im Inland in dem neuen Kommando zu bündeln. Für die Auslandseinsätze hat die Bundeswehr weiter das Einsatzführungskommando in Schwielowsee bei Potsdam.