Laut EU-Kommission können Unternehmen russisches Gas ohne Sanktionsverstoß bezahlen. US-Außenminister Blinken verspricht dem ukrainischen Regierungschef weitere Hilfe. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Unweit der südukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach Angaben der Verwaltung ein weiteres Massengrab entdeckt worden. Der Stadtrat postete ein Satellitenfoto, das die US-Firma Planet Labs zur Verfügung gestellt hat. Es zeige ein Massengrab, das die Leichen von mindestens 1000 Bewohnern Mariupols fassen könnte, hieß es. Es befindet sich den Angaben zufolge außerhalb des Dorfes Wynohradne, das östlich von Mariupol liegt. Erst in dieser Woche hatte der US-Dienst Maxar Technologies Satellitenfotos von mehr als 200 frisch ausgehobenen Gräbern im Ort Manhusch publik gemacht. Das Dorf liegt westlich von Mariupol. Ukrainische Funktionäre warfen Russland vor, dort bis zu 9000 Zivilisten verscharrt zu haben. Die Entdeckung der mutmaßlichen Massengräber schürte den Verdacht neuer Gräueltaten im Ukraine-Krieg.

US-Außenminister Antony Blinken hat den ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal in Washington empfangen und ihm weitere Unterstützung durch die USA versichert, wie das US-Außenministerium mitteilt. Beide hätten über zusätzliche Möglichkeiten der Hilfe für die Ukraine gesprochen.

EU-Kommission: Russisches Gas ohne Sanktionsverstoß bezahlbar

EU-Unternehmen dürften nach Einschätzung der EU-Kommission weiter für russisches Gas bezahlen können ohne europäische Sanktionen gegen Moskau zu verletzen. Ein Sprecher der Behörde sagte mit Blick auf das russische Dekret, das Rubelzahlungen für Gaslieferungen an den Westen vorsieht: "Wir haben das neue Dekret sorgfältig analysiert und stehen in Kontakt mit den Behörden der Mitgliedstaaten und den betroffenen Energieunternehmen." Bereits am Donnerstag habe man den EU-Staaten mit Blick auf Gasimporte einen Leitfaden geschickt.