liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Russische Angriffe auf Kiew und Odessa++ Stand: 10.06.2025 03:05 Uhr

Russland hat am frühen Morgen nach Angaben der Ukraine einen weiteren großen Drohnenangriff auf Kiew und Odessa gestartet. Mindestens ein Mensch wurde getötet. Der Flugverkehr auf vier russischen Flughäfen wurde vorerst ausgesetzt.

Die Entwicklungen im Überblick:

Medizinische Einrichtungen in Odessa getroffen

Flugverkehr an vier russischen Flughäfen gestoppt

Heftige Angriffe auf Kiew

In der südukrainischen Schwarzmeerstadt Odessa wurden nach örtlichen Behördenangaben bei einem russischen Luftangriff eine Entbindungsstation und eine medizinische Notaufnahme getroffen.

Dies teilte der Gouverneur des Großraums Odessa, Oleh Kiper, auf Telegram mit. In der Entbindungsstation habe es keine Verletzten gegeben, Patienten und Personal seien evakuiert worden, so Kiper.

Nach örtlichen Behördenangaben wurde bei dem Angriff im Zentrum der Stadt mindestens ein Mensch getötet, vier Menschen wurden verletzt. Bei dem Toten handelt es sich Kiper zufolge um einen 59-jährigen Mann.

Die russische Zivilluftfahrtbehörde Rosaviatsia hat am frühen Dienstagmorgen aus Sicherheitsgründen den Flugverkehr auf allen vier großen Flughäfen, die Moskau anfliegen, vorübergehend eingestellt. Grund dafür sei laut dem russischen Verteidigungsministerium ein Drohnenangriff der Ukraine.

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit einem heftigen Drohnen- und Raketen-Angriff überzogen. In der Nacht war nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa starkes Flugabwehrfeuer über der Stadt zu hören. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge kamen auch ballistische Raketen zum Einsatz.

"Feindliche Drohnen greifen gleichzeitig mehrere Bezirke der Stadt an", sagte Timur Tkachenko, Leiter der Kiewer Militärverwaltung, über die Messaging-App Telegram. "Es gibt Schäden an Wohngebäuden und Brände. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von einem anhaltenden "massiven Angriff auf die Hauptstadt" und rief die Einwohner von Kiew auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Sanitäter würden in vier Kiewer Stadtteile gerufen, darunter auch in das historische Viertel Podil.

Russland und die Ukraine haben gegenseitige Angriffe auf Militärflugplätze gemeldet. Nach ukrainischen Angaben sollen sollen zwei russische Kampfflugzeuge getroffen worden sein. Der Liveblog vom Montag zum Nachlesen.