liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine und Russland verhandeln heute in Istanbul ++ Stand: 02.06.2025 05:45 Uhr

In Istanbul soll es heute Gespräche zwischen der Ukraine und Russland geben. Russlands Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen Brandanschlag auf den Schienenverkehr verhindert.

Russlands Geheimdienst FSB hat laut einem Medienbericht einen Brandanschlag auf den russischen Schienenverkehr in der ostrussischen Region Primorje vereitelt. "Es wurde festgestellt, dass zwei 19-jährige Einwohner der Region Primorje auf Befehl ukrainischer Geheimdienste und in Erwartung einer finanziellen Belohnung Brandstiftungen an gleisseitigen Relaisschränken begingen", zitierte die Nachrichtenagentur Ria den Geheimdienst.

Vertreter der Ukraine und Russlands wollen heute in Istanbul erneut zu Gesprächen über Wege zu einer möglichen Beendigung des Kriegs zusammenkommen. Der Beginn sei für 12 Uhr im Ciragan-Palast angesetzt, hieß es aus dem türkischen Außenministerium.

