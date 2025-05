liveblog Krieg gegen die Ukraine ++ Ukraine meldet neue Drohnenangriffe ++ Stand: 26.05.2025 02:02 Uhr

Aus mehreren Teilen der Ukraine wurden neue Angriffe mit Drohnen gemeldet. US-Präsident Trump hat Kremlchef Putin für die tödlichen Angriffe der vergangenen Tage auf die Ukraine kritisiert.

US-Präsident Donald Trump hat sich zu den schweren russischen Angriffen der vergangenen Tage auf die Ukraine geäußert. "Ich bin nicht glücklich damit, was Putin macht", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Journalisten in Bezug auf den russischen Präsidenten. "Er tötet viele Menschen, und ich weiß nicht, was zum Teufel mit Putin los ist." Trump äußerte sich vor seiner Abreise mit der Präsidentenmaschine Air Force One aus dem US-Bundesstaat New Jersey nach Washington. Weiter sagte er mit Blick auf Putin: "Ich kenne ihn schon lange und bin immer gut mit ihm ausgekommen. Aber er schickt Raketen in Städte und tötet Menschen, und das gefällt mir überhaupt nicht."

Die russische Armee hat die Ukraine laut örtlichen Angaben am Abend erneut mit großen Schwärmen von Drohnen angegriffen. Im Norden, Osten und Süden des Landes herrschte Luftalarm. Ukrainische Militärbeobachter zählten auf ihren Telegramkanälen schon vor Mitternacht mehr als 100 russische Kampfdrohnen in der Luft. Wie die ukrainische Luftwaffe mitteilte, griffen russische Drohnen vom Schwarzen Meer her die Hafenstadt Odessa an.

In der Großstadt Charkiw im Osten des Landes waren Serien von starken Explosionen zu hören, wie der regionale Militärverwalter Oleh Synjehubow auf Telegram mitteilte. Über eventuelle Opfer oder Schäden ist bisher nichts bekannt.

Der US-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Keith Kellogg, hat die jüngsten russischen Luftangriffe auf das Land verurteilt. "Das wahllose Töten von Frauen und Kindern bei Nacht in ihren Häusern ist ein klarer Verstoß gegen die Genfer Friedensprotokolle von 1977, die dem Schutz Unschuldiger dienen", schrieb der frühere General auf der Plattform X. "Diese Angriffe sind beschämend. Stoppen Sie das Töten. Waffenstillstand jetzt." Kellogg nannte Russland in seinem Post nicht direkt.

Die russischen Streitkräfte hatten die Ukraine in den Nächten auf Samstag und Sonntag mit Raketen, Marschflugkörpern und Hunderten Drohnen massiv bombardiert. Allein am Sonntag wurden dabei zwölf Menschen getötet und Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland Terror vor und forderte vom Westen mehr Druck auf Moskau.