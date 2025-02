liveblog Ukraine-Liveblog ++ Starmer fordert einheitliche Haltung gegen Russland ++ Stand: 03.02.2025 04:40 Uhr

Der britische Premierminister Starmer will beim Gipfel in Brüssel an die EU-staatgen apellieren, eine geschlossene Haltung gegenüber Russland einzunehmen. Ukrainische Drohnen lösen nach russischen Angeben einen Brand und Flugausfälle aus. Die Entwicklungen im Liveblog.

Starmer fordert einheitliche Haltung gegen Russland

Der britische Premierminister Keir Starmer reist heute nach Brüssel, um die Staats- und Regierungschefs der EU zu einer geschlossenen Haltung gegenüber Russland aufzufordern. "Ich bin hier, um mit unseren europäischen Partnern daran zu arbeiten, den Druck aufrechtzuerhalten und die Energieeinnahmen und die Unternehmen, die seine Raketenfabriken beliefern, ins Visier zu nehmen, um Putins Kriegsmaschinerie zu zerschlagen", wird der britische Premierminister nach Angaben seines Büros erklären. Der Druck auf Putin müsse erhöht werden.

Starmer wird mit allen Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten zusammentreffen. Dies ist das erste Mal seit dem Brexit, dass ein britischer Regierungschef dies tut. Das Ziel seines Besuchs ist es, vor allem die Bemühungen Großbritanniens, eine Neuausrichtung der britischen Beziehungen zur Europäischen Union (EU) voranzutreiben.

Nach russischen Angaben hat ein nächtlicher Drohnenangriff der Ukraine in der russischen Region Astrachan einen Brand ausgelöst und die Einstellung des Flugverkehrs an mehreren Flughäfen erzwungen. „Die ukrainischen Streitkräfte haben versucht, einen Drohnenangriff auf Objekte in der Region durchzuführen, darunter Treibstoff- und Energieanlagen“, schriebe Igor Babuschkin, Gouverneur der Region Astrachan im Süden Russlands, auf Telegram. §Eine abstürzende Drohne hat einen Brand ausgelöst. Es gab keine Opfer.§ Die russische Luftfahrtaufsichtsbehörde Rosaviatsia teilte mit, dass sie Flüge von den Flughäfen Astrachan, Kasan, Nischnekamsk, Saratow und Uljanowsk aus Sicherheitsgründen einstellt.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden. Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Bei Drohnenangriffen in der Stadt Cherson hat es laut der Ukraine Verletzte gegeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj berichtet von mehr als 1.400 russischen Luftangriffen in der vergangenen Woche.